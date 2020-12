Apolda: Neue Haltestelle Richtung Jena ab Montag in Betrieb

In Apolda wird die neue Bushaltestelle in der Jenaer Straße (unsere Zeitung berichtete mehrfach) ab heute offiziell auch in Fahrtrichtung Robert-Koch-Krankenhaus beziehungsweise Jena in Betrieb genommen. Künftig halten dann dort ab diesem Zeitpunkt die Busse der Stadtlinie 1 sowie der Linie 280 nach Jena. Die Nebenanlagen beziehungsweise die neue Wartehalle lassen jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten seitens der Fertigungsfirma noch etwas auf sich warten, heißt es bei der PVG dazu. Die Fahrgäste werden daher noch um etwas Geduld gebeten.