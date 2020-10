Apoldaer fürchten, bei Grundstücken leer auszugehen

Die Vermessung der Grundstücke im neuen Baugebiet an der Stobraer Straße in Apolda wird ab dem 27. Oktober erfolgen. Ist das abgeschlossen, sind die Grundstücke also dann genau festgelegt (Grenzpunktsetzung), wird die Ausschreibung der 18 Grundstücke erfolgen, so die Information der Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Beschlossen hatte der Apoldaer Stadtrat Mindestpreise zwischen 91 und 106 Euro pro Quadratmeter. Die Flächen sollen jeweils an den Höchstbietenden gehen. In den vergangenen Tagen gab es bereits Anmerkungen aus der Bevölkerung, in denen die Gefahr thematisiert wird, das Apoldaer Bürger, die so ein Grundstück gern hätten, leer ausgehen, wenn Höchstbietende etwa aus Jena kommen, für die angesichts der dortigen extremen Baugrundstückspreise Apolda ein Schnäppchen wäre. Spekulationen versucht die Stadt insoweit einen Riegel vorzuschieben, als sie eine Bauverpflichtung innerhalb einer Frist in die Kaufverträge aufnehmen will. Die Stadt hatte sich bei der Erarbeitung der Mindestquadratmeterpreise an einem Gutachten orientiert. Im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung, die demnächst durch die Stadt erfolgen wird, können sich Interessenten um einen Kauf bewerben. Den Zuschlag soll jeweils derjenige Bewerber erhalten, der das höchste Gebot abgibt. Zur Verfahrensweise heißt es: Jedes der zur Verfügung stehenden Grundstücke wird einzeln ausgeschrieben. Bei gleichen Geboten entscheidet dann das Losverfahren. Die Grundstücksgrößen liegen - vorbehaltlich einer amtlichen Vermessung - zwischen 646 und 856 Quadratmeter. Das Bau-Areal umfasst 11.000 Quadratmeter. Bislang hatten sich drei Mal so viele Interessenten gemeldet als Grundstücke zur Verfügung stehen.