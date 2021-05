MDR-Dreh in Schöten in der Werkstatt von Modellbauer Fabian Wahl zusammen mit Sohn Phillip (8).

Apoldaer Ortsteil flimmert am Sonntag im TV

Schöten. MDR-Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ stellt am Sonntag den Apoldaer Ortsteil Schöten vor.

Das Ergebnis der jüngsten Drehtage in Schöten für das MDR-Fernsehen (Zeitung berichtete) ist nun fertig geschnitten und flimmert am kommenden Sonntag, den 23. Mai, um 9 Uhr auf der Mattscheibe. Wer besonders neugierig ist, kann die neueste Folge der Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ bereits früher in der ARD-Mediathek im Internet aufrufen. Die Reportage über die Vorzüge des Lebens im Apoldaer Vorort steht dort ab Samstag, 9 Uhr zum Streamen bereit: www.ardmediathek.de