Apoldaer Schüler erlaufen über 1200 Euro Spenden für Kinderhospiz

Gutes zu tun – das ist eigentlich nicht nur einfach, sondern es kann dabei sogar richtig etwas rumkommen, wenn man sich pfiffig anstellt. Sowohl das gute Herz, als auch die zugehörige Schläue demonstrierten die Schüler der Klasse 9b der Pestalozzischule am Dienstag. Denn da veranstalteten die Jugendlichen einen „Charity-Walk“ im Apoldaer Stadion und buken außerdem noch Plätzchen und packten Geschenke für die Apoldaer Tafel.

„Die Weihnachtszeit naht und alle Menschen freuen sich darauf. Den meisten in unserer Gesellschaft geht es gut. Es gibt aber auch Menschen, deren Leben von Krankheit und Verzicht gekennzeichnet ist“, schrieben die Regelschüler aus Apolda in einer Ankündigung. Aus diesen Gründen und gemeinsam mit den Lehrern Viola Zittlau, Claudia Alberti und Lukas Gräfe beschlossen die 17 Jugendlichen daher, an der Aktion „Antenne Thüringen Weihnachtsengel“ teilzunehmen.

Schüler aus Apolda sammeln 1243,40 Euro für Kinderhospiz Mitteldeutschland

Die Pestalozzischüler der Klasse 9b mit ihren Geschenken für die Apoldaer Tafel. Foto: Pestalozzischule

Für den Spendenlauf – bei dem es nicht auf das Tempo, sondern auf die Rundenzahl ankam – warben die Schüler vorab Sponsoren an, die für jede Runde einen bestimmten Betrag stiften. Einer der Läufer hatte hier besonders Glück, sein Vater fragte in seinem Netzwerk umher und die Sponsorenliste wurde entsprechend lang. Als Hauptsponsoren gab es hier etwa von der HKS Gebäudetechnik 15 Euro pro Runde und die CompaC Renovierungs GmbH aus Apolda legte einen Zehner pro Durchlauf in die Spendenkasse. Stolze 1243,40 Euro kamen dabei insgesamt zusammen. Ein Großteil der „Sponsoren“ waren übrigens die eigenen Eltern und Verwandten der Schüler. Die gesamte Summe soll dem Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben werden.

Und als wäre das nicht genug, wurden am Dienstag auch noch besagte Plätzchen in der Schule gebacken und Geschenke für die Tafel in Apolda gepackt und übergeben – Weihnachtsengel geht eben auch ohne Flügel.