Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum

Bis knapp unter die Nasenspitze seiner Mama zeigt der kleine Jason, als es um die Frage geht, wie er sich seinen perfekten Weihnachtsbaum vorstellt. „So groß muss er sein“, sagt der Fünfjährige. Und eine kerzengerade Spitze soll er auch haben. Das ist seinem großen Bruder John ganz besonders wichtig.

Für Mama Susanne zählt vor allem, dass er in die Wohnung passt. Dafür müssen Schaukelstuhl und zwei der Esstischstühle über die Weihnachtszeit sogar auf den Balkon ausweichen, erzählt sie.

Susanne Mund und ihre beiden Söhne kaufen ihre Weihnachtsbäume schon viele Jahre bei Tannen-Wulf auf der Weißenburg. Allerdings ist es dieses Jahr das erste Mal, dass sie den Baum selber schlagen wollen. „Wir bekommen auf diese Art einen Baum, der genauso ist, wie wir ihn uns vorstellen, und wie wir ihn brauchen“, sagt Susanne Mund.

Das Unternehmen mit Bastian Wulf als Geschäftsführer hat sich im Laufe der Zeit zur größten Weihnachtsbaumschule in Thüringen etabliert. Auf 55 Hektar werden Blaufichten, Fichten, Nordmanntannen und Frasertannen angebaut. Laut Wulf werden jedes Jahr zur Weihnachtszeit mehrere Tausend Bäume verkauft.

Mit warmen Klamotten und Handsäge ausgestattet geht es den kleinen Hang hinauf. Dort, etwas ab von der Verkaufsstelle, stehen unzählige Tannenbäume. Jason hat extra eine weiß-rote Girlande mitgebracht, damit er sich vorab grob vorstellen kann, wie der Baum später im Wohnzimmer aussehen könnte.

Der Nieselregen und der dicke Matsch, der nach wenigen Schritten unter den Winterstiefeln der Kinder klebt, stört sie überhaupt nicht.

Die meisten Kunden entscheiden sich für Nordmann-Tanne

Die Fragen, die Bastian Wulf der Familie stellt, bevor es auf die Suche nach dem perfekten Baum geht: „Soll der Weihnachtsbaum grün oder blau sein? Soll er pieksen oder nicht pieksen? Soll er riechen oder lieber nicht riechen?“

Jason und John entscheiden sich für die grüne, nicht pieksende und duftende Variante. Ihre Mutter fragen die beiden Jungs gar nicht erst. „Also eine Nordmann-Tanne“, sagt Wulf schmunzelnd.

150.000 bis 200.000 Bäume in allen Formen und Größen, schon geschlagen oder noch fest im Boden verwachsen, hat der Weihnachtsbaumhändler. Er beliefert Unternehmen und Städte in ganz Deutschland. Genau wie Familie Mund entscheiden sich die meisten Kunden von Wulf für eine Nordmann-Tanne. Die haben weiche Nadeln und sind besonders langlebig. Frisch geschlagen halten sie mindestens drei Wochen, sagt Wulf.

Zwei Bereiche gibt es, die durch einen breiten Weg voneinander getrennt werden. Auf der einen, größeren Seite stehen vor allem Blaufichten, auf der anderen Nordmann-Tannen. Von der eher spärlich bezweigten hohen Tanne bis zum klassisch vollen Weihnachtsbaum ist alles dabei.

Viele haben allerdings nicht die weihnachtsbaumübliche dunkelgrüne Farbe. Die Spitzen der Äste sind grasgrün und sehen eher aus wie frische Triebe. Das liege an der Trockenheit der vergangenen Jahre, sagt Wulf. Die Feuchtigkeit konnte nicht komplett bis in die Spitzen dringen.

Männersache oder fester Termin im Familienkalender

John und Jason beäugen die ersten Bäume eher kritisch und bleiben nach kurzer Suche bei einer Tanne stehen, die ihnen zu gefallen scheint. Sie ist etwa 1,50 Meter groß, unten ausladend und zur Spitze hin schmaler. Sie reicht etwas über die Nasenspitze von Mama Susanne hinaus, hat aber die gewünschte kerzengerade Spitze. „Den find ich toll“, sagt John. „Seid ihr euch sicher?“, fragt Susanne Mund ihre beiden Kinder, die energisch nicken.

Dem Vorschlag von Bastian Wulf, sich auch noch weiter hinten ein paar Bäume anzuschauen, folgen die Jungs nur widerwillig. Die Entscheidung für die beiden scheint gefallen. Und um das zu bekräftigen, markiert Jason den Baum noch schnell mit seiner mitgebrachten Girlande.

Deshalb ist er auch nicht mehr so richtig bei der Sache, als seine Mutter einen weiteren Baum anvisiert, der etwas kleiner, dafür aber buschiger ist. „Der ist doch wirklich schön“, sagt Susanne Mund und stößt damit bei ihren Kindern auf Unverständnis. Die beiden schütteln energisch mit den Köpfen.

Dass sich Familien nicht so richtig einig werden bei der Baumauswahl, das kennt Bastian Wulf zur Genüge. Er habe das Gefühl, dass es in diesem Jahr besonders viele Kunden sind, die ihren Christbaum gerne selber schlagen wollen.

Voll ausgerüstet mit Säge, Axt oder Kettensäge sei das Baumabholen in manchen Familien reine Männersache, sagt der Baumschulen-Chef. Für andere sei es ein Erlebnis, das nicht nur mit Mama, Papa und Kindern, sondern auch mit Oma und Opa als Ausflug fest im Familienkalender eingeplant ist. Dann dauere die Suche nach dem perfekten Baum natürlich länger, so Wulf.

Geschmückt wird mit DDR-Lichterkette

Susanne Mund gibt nach zwei weiteren Versuchen, ihre Kinder von einem anderen Baum zu überzeugen, auf. Der erste Baum also soll es werden. Bastian Wulf will gerade die Kettensäge funktionstüchtig machen, als Susanne Mund abwinkt. „Wenn Weihnachtsbaumschlagen, dann auch richtig.“ Als aktive Feuerwehrfrau sei das selbstverständlich. Sie geht auf die Knie, setzt die Handsäge an den Stamm und beginnt, den Baum zu fällen.

Gerade einmal zwei Minuten dauert es, bis er fällt. Da staunen sogar Jason und John, die ihn gleich darauf packen und stolz bis runter auf den Hof tragen. Damit der Baum auch über die Feiertage hinaus hält, sägt Bastian Wulf den Stamm noch ein wenig zurecht, bevor er mit einem Netz fertiggemacht wird für den Transport nach Hause.

Was den Christbaumschmuck angeht, halten es die Munds traditionell. Geschmückt werde er – sobald er zu Hause ankommt – in Gold, Silber und Weiß – „und mit der alten DDR-Lichterkette“, erzählt die Zweifachmama.

John und Jason helfen ihrer Mutter, den Baum ins Auto zu hieven. Und spätestens am 11. Januar wird er er wohl wieder auf die Weißenburg zurückkommen – zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen.