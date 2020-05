Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Berka verzichtet nicht auf den Maibaum

„Leider ohne unsere Kindergärten und ohne viele Zuschauer hat der Bauhof den diesjährigen Maibaum gestellt“, berichtet Bürgermeister Michael Jahn aus der Kurstadt Bad Berka.

Das Programm der Kleinsten zum Maibaumsetzen sei in diesem Jahr schmerzlich vermisst worden. Doch wichtig sei es gewesen, trotz der vielen Einschränkungen, die Tradition zu bewahren.

Die Maibirke auf dem Markt. Foto: Michael Jahn

„Der Maibaum, der in diesem Jahr von den Mitarbeitern der Touristinformation liebevoll geschmückt wurde, gilt als Symbol des Lebens. Die Maibirke ist der erste blühende Baum und damit ein Zeichen der wiedererwachenden Natur“, erinnert der Bürgermeister. „Leider müssen wir in diesen Tagen auf die vielen Maifeuer und Veranstaltungen zur Walpurgisnacht auch in unseren Ortsteilen verzichten.“ Gerade die Walpurgisnacht in Bergern stellt für den Ort auf dem Hexenberg und viele treue Besucher sonst den Jahreshöhepunkt dar.