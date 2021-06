Bad Sulza präsentiert neue Tourist-Information

Foto von der letzten Einrichtungsphase der neuen Tourist-Information in Bad Sulza. Am Samstag, 5. Juni, sollen die Gäste dann das neue Design mit eigenen Augen begutachten können.

Bad Sulza. Die sanierte Tourist-Information in Bad Sulza wird eröffnet. Dabei gibt es neue Öffnungszeiten für Einrichtungen der Kurstadt.

Am Samstag haben die Kurstädter erstmals die Gelegenheit, sich die neue Tourist-Information in Bad Sulza anzusehen. Am Wochenende hat die Einrichtung von 13 bis 15 Uhr geöffnet, Montag bis Donnerstag von 12 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 12 bis 17 Uhr.

Wie die Kurgesellschaft weiter mitteilt, gibt es neue Öffnungszeiten für weitere Einrichtungen. So ist die Trinkhalle im Kurpark täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Saline- und Heimatmuseum öffnet samstags von 10 bis 15 Uhr. Das Gradierwerk kann bis zum 13. Juni kostenfrei und immer täglich von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Danach soll für den Besuch eine Gebühr erhoben werden und gelten dann neue Öffnungszeiten. In den Einrichtungen gelten die Corona-Regeln.