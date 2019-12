Letzte Arbeiten an der Kreisstraße 2 zwischen Appenrode und Ilfeld. Die Freigabe für den Verkehr ist für Freitag geplant.

Ilfeld. Es geht voran zwischen Appenrode und Ilfeld. Am Freitag soll die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Bauarbeiten an der Kreisstraße zwischen Ilfeld und Appenrode auf der Zielgeraden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten an der Kreisstraße zwischen Ilfeld und Appenrode auf der Zielgeraden

Die Sanierungsarbeiten an der etwa zwei Kilometer langen Kreisstraße zwischen Appenrode und Ilfeld sind auf der Zielgeraden. Nachdem seit August dieses Jahres der Hang aufwendig mit Großbohrpfählen gesichert, die Brücken über den Fuhrbach und den Leimbach abgedichtet sowie die Fahrbahndecke zwischen den beiden Brücken erneuert wurde, steht nun der Verkehrsfreigabe an diesem Freitag nichts mehr im Weg. An den Gesamtkosten von rund einer Million Euro beteiligte sich das Land Thüringen zu 75 Prozent.