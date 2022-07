Betonmauer im Erfurter Rieth abgebaut

Die Betonmauer im Erfurter Rieth wurde am heutigen Freitag abgebaut.

Erfurt. Die Mauer, die Ende Mai in Erfurt hinter den Vilnius-Passagen aufgebaut wurde, ist einem Gerichtsurteil folgend wieder abgebaut worden.

Groß war der Verdruss, als am 19. Mai in Erfurt an den Vilnius-Passagen ein Kran anrückte und das Areal, das hinter dem Geschäftskomplex die Essener mit der Warschauer Straße verbindet, einfach mit großen Betonblöcken unpassierbar machte.

Die Mauer aus übergroßen Beton-Legosteinen, stand quer über die Straße und versperrte die Lieferrampe für das Stadtteilzentrum – die Mauer an der Vilnius-Passage. Nachdem eine Richterin per Urteil verfügt hatte, dass die massive Wege-Sperre abgebaut werden muss, geschah genau das am heutigen Vormittag.

