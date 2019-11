An zwei Tagen die Woche öffnet die Bibliothek in der Alten Kanzlei.

Bibliothek in Bleicherode öffnet wieder

Die Bleicheröder Stadtbibliothek in der „Alten Kanzlei“ in der Hauptstraße 131 ist ab kommenden Donnerstag wieder für die Leser geöffnet. Marinne Schinkel ist die neue Mitarbeiterin in der Bibliothek und der Stadtinformation. Unterstützt wird sie dabei durch die Landesfachstelle für Bibliotheken in Erfurt. Geöffnet ist die Bibliothek mit der Stadtinfo jeweils dienstags von 11 bis 16 Uhr und donnerstags von 12 bis 17 Uhr.