Bildbände, Handglocken und Magnete sind der Renner

Auf der Suche nach einem passenden Mitbringsel oder einem Geschenk, das ein Stück Apolda verkörpert, sind die Glockenstädter, aber auch alle Gäste der Stadt, im Souvenirshop im Rathaus genau an der richtigen Stelle. Drei Vitrinen, gefüllt mit praktischen und nützlichen Dingen, stellen hier den Kunden vor die Qual der Wahl.

Susann Paroll und Mandy Franke von der Touristinformation haben ein gutes Gespür dafür, was die Leute wollen oder was ein echter Ladenhüter werden kann. So sind beispielsweise Bildbände, Handglocken, Kühlschrankmagneten oder Schlüsselanhänger der Renner. Natürlich lassen sich auf allen Artikeln der Apolda-Schriftzug, Stadtwappen oder -farben wiederfinden. So auch auf den Minizollstöcken, die seit einigen Tagen neu im Sortiment sind. Auch Auto-Aufkleber, Feuerzeuge, Flaschenöffner, Pins zum Anstecken oder ein Kaffeebecher für unterwegs liegen seit Kurzem in der Auslage. Dort lassen sich nun auch eine größere Auswahl an Magneten mit Apoldaer Motiven finden, die sich als Verkaufshit herausgestellt haben.

Ganz neu im Angebot sind die praktischen Tragetaschen, die mit dem Schriftzug Glockenstadt Apolda und dem Apoldaer A versehen, jene zur 900-Jahr-Feier ablösen und die künftig den Namen der Glockenstadt in alle Welt tragen werden. Denn, so weiß Mandy Franke zu berichten, suchen viel Kunden Mitbringsel, wenn sie ehemalige Apoldaer fernab der Heimat besuchen.

Bestellt werden die Souvenirs nicht nur bei einschlägigen Anbietern in ganz Deutschland, sondern selbstverständlich auch bei Apoldaer Unternehmen. Etwa die Schals oder die Kordeln für den Schlüsselbund, die beide in den Stadtfarben daher kommen, stammen aus dem Hause Thomas Riedel. Die Schlüsselanhänger aus Leder vom Lederatelier in Apolda. Geordert werden die Artikel generell in einer überschaubaren Stückzahl, meist im Warenwert um die 250 Euro. Zu haben sind die Souvenirs bereits ab 1 Euro. Das teuerste, die Apoldaer Chronik in zwei Bänden und mit Ledereinband, kostet knapp 40 Euro.