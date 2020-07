Bisher weniger Besucher und Einnahmen im Freibad Apolda

Mit Stand 27. Juli wurden im Freibad bisher 8645 Badegäste gezählt. Im Vorjahr waren es da schon 29.351 Badegäste. Einerseits hatte die Saison 2019 früher begonnen, andererseits gab’s keine Coronaeinschränkungen. Zudem startete die Saison 2020 erst am 15. Juni. All das schlägt sich auch in den Einnahmen nieder. Lagen die im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt bei rund 70.000 Euro, sind es aktuell 21.000 Euro. Derzeit dürfen maximal 891 Personen gleichzeitig im Bad sein. Der Wert wurde aber noch nicht erreicht. Spitze 2020 bislang: 745 Besucher – über den gesamten.