Bitte wenigstens mit Autoradio

Also ehrlich, man kann es mit der Sparsamkeit auch übertreiben. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen: Der einstige Bürgermeister der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße, Thomas Gottweiss verriet vor Jahren voller Stolz, dass der Dienstwagen der Gemeinde überaus bescheiden ausgestattet sei. Nicht mal ein Autoradio habe der in Rumänien gefertigte Kleinwagen, betonte Gottweiss. Unlängst nun wollte es das Schicksal offenbar, dass der Fahrer eines leistungsstarken Geländewagens unfreiwillig Blechkontakt zum Gemeindeauto suchte. Möglicherweise ist es nun Zeit für einen neuen Wagen. Dass der wieder äußerst preisgünstig angeschafft wird, dessen darf man sicher sein. Ein Radio sollten die Mitarbeiter darin aber schon bekommen. Das gibt die Gemeindekasse her.