Bodo Ramelow hat sich gegen Covid-19 impfen lassen

Bodo Ramelow ließ sich am Samstag in einer Hausarztpraxis impfen.

Erfurt/Kranichfeld. Mehr als ein Fünftel der Thüringer haben eine erste Corona-Impfung erhalten. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gehört zu ihnen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat seine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Der 65-Jährige ließ sich am Samstag in einer Hausarztpraxis in Kranichfeld (Weimarer Land) den Impfstoff von Astrazeneca spritzen. «Ich fühle mich sicherer, und ich fühle mich sicher», erklärte der Politiker nach der Impfung.

Er habe nun weniger Sorgen vor einer Corona-Infektion und einer schweren Covid-19-Erkrankung. Sicherer fühle er sich, «weil ich mich mit Astrazeneca bewusst für einen Impfstoff entschieden habe, der mein volles Vertrauen hat.» Er könne nur alle ermutigen, die Impfung mit dem Mittel als große Chance zu begreifen. In Thüringen ist die Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin seit wenigen Tagen für Menschen über 60 Jahre möglich.

Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass die Impfreihenfolge (Priorisierung) spätestens im Juni aufgehoben werden könne, stimme ihn hoffnungsvoll, so Ramelow. Er ermutigte alle bislang noch nicht geimpften Menschen, Disziplin zu wahren und durchzuhalten. In Thüringen haben mehr als ein Fünftel der Bevölkerung eine Covid-19-Erstimpfung und mehr als 9 Prozent bereits die Zweitimpfung erhalten.