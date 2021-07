Apolda. Zum Auftakt des Buga-Außenstandortes wartet am Samstag ein Kasten auf das Einwerfen kostenloser Postkarten.

Am heutigen Samstag, 3. Juli, wird in Apolda offiziell der Auftakt als Buga-Außenstandort gefeiert. Start dazu ist 14 Uhr mit einem kleinen Überraschungsfest für Kinder in der Herressener Promenade zusammen mit dem Freizeitzentrum Lindwurm. Nebenbei wird es auch diesen roten Postkasten zu finden geben, in den kostenlose Buga-Postkarten eingeworfen werden können.