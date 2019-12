Bürgermeister und Karnevalisten verlängern Vertrag

Zu einer Vertragsunterzeichung haben sich diese Woche Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Vertreter des Faschings-Regionalvereins Apolda (FRA) im Rathaus getroffen. Grund war die Verlängerung der seit Januar 2016 bestehenden Kooperationsvereinbarung der Karnevalisten mit der Stadt Apolda.

In dem Papier werden unter anderem die Regeln und Pflichten beider Seiten festgehalten. Diese sind einerseits wichtig, um den Verein bei seiner Arbeit zu unterstützen, andererseits dienen sie auch der Erleichterung etwa zur Vorbereitung auf den Apoldaer Faschingsumzug oder der Regelung von Verantwortlichkeiten. So werden mit dem Vertrag beispielsweise die Wege für sämtliche Anmeldungen in der Verwaltung verkürzt, eine finanzielle Zuwendung durch die Stadt vereinbart oder die Unterstützung des Kommunalen Service vor und nach dem Umzug zugesichert. Der kommunale Eigenbetrieb hilft indes bei der Beschilderung des Events, bei der Reinigung des Marktes und beim Auf- und Abbau entlang der Umzugsstrecke.



Beide Partner sind zufrieden

Beide Seiten waren sich schon im Vorfeld einig darüber, dass man am Papier nichts ändern müsse. So unterschrieben Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und FRA-Präsident Andreas Matz das Papier in gegenseitiger Zufriedenheit. Schließlich lobte Eisenbrand den FRA für seine gute Arbeit und die Organisation einer der größten Faschingsumzüge in Thüringen, der jährlich zwischen 18.000 und 25.000 Besucher am Wochenende vor Rosenmontag in die Glockenstadt lockt.

Eine solche Tradition muss erhalten bleiben, waren sich am Ende alle am Tisch einig. Nach dem Faschingsauftakt am 11.11., für den der FRA ebenfalls die Verantwortung trägt, geht es nun mit großen Schritten wieder auf den karnevalistischen Höhepunkt, den Faschingsumzug, zu.

Der 34. seine Art ist längst in der Planung, verrät Zugmeister Thomas Macher. Erst in der vergangenen Woche hatten sich die Organisatoren für eine Vorabstimmung getroffen. Im Januar wird es dann noch einmal eine Feinplanung geben.