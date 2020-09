Bunte Grüße von den grünen Damen

Weimar. Mit selbstgestalteten Grußkarten und telefonischer Betreuung haben die Grünen Damen und Herren in Thüringen in den vergangenen Wochen den Kontakt zu Patienten in Kliniken und Bewohnern von Pflegeheimen gehalten. „So fanden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer trotz der coronabedingten Zugangsbeschränkungen einen Weg zu den Menschen“, erklärt Landesbeauftragter Karl-Heinz Kümritz.

Während die Betreuung der Klinikpatienten meist nur auf wenige Tage beschränkt ist, dauert die Verbindung zu den Bewohnern in Pflegeheimen oft Monate oder Jahre. „Gerade in den Altenheimen spielte die Einsamkeit durch die Zugangsbeschränkungen eine große Rolle“, so Kümritz. „Wer regelmäßig von seinen Angehörigen besucht wurde, empfand die plötzliche Stille ex­trem belastend.“

Essensverweigerung und innerer Rückzug waren keine Seltenheit. „Die telefonische Betreuung konnte das Besuchsverbot kompensieren. Es wurde sehr gut angenommen.“ Zudem kam die Idee der Postkarten auf: Mit selbstgestalteten Grußkarten verschickten die ehrenamtlichen Helferinnen aufmunternde Botschaften an Bewohner und Patienten in Heimen und Kliniken. Erst ab August habe sich die Lage etwas entspannt, sei derzeit aber wieder sehr fragil. Nur in der Hälfte der etwa 30 beteiligten Kliniken und Heimen können die ehrenamtlichen Wegbegleiter den Menschen derzeit zur Seite stehen, erklärt der Landesbeauftragte. Einzig der Lotsendienst konnte trotz der Beschränkungen teilweise aufrechterhalten werden: Grüne Damen und Herren begleiten ältere Patienten bei der Aufnahme in der Klinik, soweit es die Hygienemaßnahmen zuließen.

Doch viele der Grünen Damen und Herren gehören altersbedingt selbst zur Corona-Risikogruppe, weiß Kümritz. „Viele von ihnen pausieren, einige haben ganz aufgehört.“ Doch sobald es die Lage zulässt, soll die Hilfe weitergehen. Derzeit wird die Zwangspause für Schulungen genutzt.

Rund 300 Grünen Damen und 12 Grüne Herren gibt es in Thüringen. Wer mitmachen möchte , Tel.: 0365/51 33 55 12.