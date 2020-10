Buntes Angebot für Kinder des Freizeitzentrums Lindwurm

Waren die Kinder des Freizeitzentrums Lindwurm zuletzt auf dem Zwiebelmarkt in Weimar (Foto), steht am kommenden Freitag schon das nächste Highlight an. Ab 13.30 Uhr geht die Reise diesmal vom Bahnhof in Apolda nach Jena, wo eine Entdeckungstour geplant ist. Hierfür sind Anmeldungen zwingend – wie auch für das Herbstferienprogramm, das bereits einsehbar ist. So sind Besuche im Trampolin-Park Erfurt, der Laser-Factory in Jena und des Leipziger Zoos geplant.