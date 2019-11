Impression vom 21. Lichterfest in Apolda. Im Vorjahr war Petrus nicht so gnädig und schickt dann und wann etwas Regen auf den Markt hernieder.

Apolda. Am Freitag wird 22. Apoldaer Lichterfest eröffnet. Vielfältiges Programm auf dem Markt vom Stollenanschnitt über Gewinnspiel bis zum Feuerwerk.

Buntes Programm für das 22. Apoldaer Lichterfest steht

In seiner nunmehr 22. Auflage unterläuft auch dieses Jahr das Apoldaer Lichterfest wieder die Konkurrenz zu den großen Märkten der Region. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Blaue Markierungen auf dem Pflaster des Marktplatzes deuten an, wo die Stände vom Freitag bis zum Sonntag die Besucher erwarten werden.

Die Hauptorganisation teilen sich in gewohnter Weise die Stadt und die Wirtschaftsfördervereinigung Apolda – Weimarer Land. Wie dessen Vorstand Michael Leiprecht auf Anfrage erklärte, konnte auch in diesem Jahr wieder ein hiesiger Sponsor – der namentlich nicht genannt werden möchte – gefunden werden, der das Höhenfeuerwerk am Samstagabend um 19 Uhr ermöglicht.

Doch auch drumherum gibt es am ersten Adventswochenende wieder eine Menge zu erleben. Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitag, 17 Uhr auf der Marktbühne. Am Samstagnachmittag, 15.45 Uhr wird dann das Messer geschwungen beim traditionellen Anschnitt des gesponsorten Stollens der Bäckerei Beck. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen wieder an einen guten Zweck. Später übernehmen dann die 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda das Ruder und sorgen für gute Laune. Der Samstagabend gehört dann nach dem Feuerwerk dann unter anderem der Band „PubGun“, die von 20 bis 23 Uhr auf der Bühne für Stimmung sorgen wird.

Am Sonntag gibt es dann noch von 13 bis 18 Uhr Programm auf dem Markt. Hier wird unter anderem der Apoldaer Faschingsclub (AFC) um 15.30 Uhr mit einer Tanzvorführung zu sehen sein. Und um 16.30 Uhr wird dann am 1. Dezember das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet.

Zeitgleich zu den Öffnungszeiten des Lichterfestes haben am Sonntag auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Von diesem hofft Michael Leiprecht, das sich möglichst viele Einzelhändler daran beteiligen und die Attraktivität der Innenstadt weiter erhöhen.

Schon jetzt steht allerdings fest, dass sich wieder viele Firmen und Vereine als Sponsoren und Unterstützer des Apoldaer Lichterfestes zusammengefunden haben. „Die regionale Verbundenheit mit dem Lichterfest ist sehr hoch. Das hebt es auch von anderen Adventsmärkten ab“, so Michael Leiprecht. Und welcher Markt biete schon in direkter Nachbarschaft, nämlich beim Hotel am Schloß, eine Möglichkeit zum Eisstockschießen?

Lampionumzug und Lichterfesträtsel

Natürlich gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Lampionumzug von der Lutherkirche zum Marktplatz. Dieser startet am Samstag um 17.30 Uhr. Und natürlich gibt es auch wieder das große Lichterfesträtsel. Hauptgewinn werden zwei Karten für das Konzert von Sarah Connor im nächsten Jahr zum Apoldaer Musiksommer sein. Daneben gibt es Wert- und Geschenk- gutscheine, Präsente und Präsentkörbe lokaler Unternehmer zu gewinnen. Die Auslosung der Gewinner ist am Samstag, um 14 Uhr.