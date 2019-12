Burgweihnacht in Niederroßla hat das gewisse Etwas

In Niederroßla, da üben die Kinder noch Selbstjustiz und verbrennen sogar alte Omas, von denen sie zuvor noch mit Süßigkeiten versorgt worden sind. So hätte nach dem Prinzip der stillen Post die Schlagzeile für den Artikel lauten können.

Freilich, im Elefantendorf sind die Leute zwar schon ein wenig verrückt, aber lediglich im allerbesten Sinne des Wortes. Und das drückt sich besonders im Zusammenwirken der engagierten Bürger und aller Vereine des Ortes aus, die natürlich auch kurz vor dem Fest an einem Strang ziehen beim nunmehr vierten Weihnachtsmarkt auf der Wasserburg in Niederroßla.

Räuberpistole zum Weihnachtsmarkt auf der Wasserburg in Niederroßla

Dort hat sich am Samstag auch besagte Räuberpistole zugetragen – also zumindest so ähnlich und natürlich vollkommen ohne Gesetzesbrüche. Wem der Plot bekannt vorkommt, der weiß auch schon, welches Märchen die Elternvertretung der Niederroßlaer Kita „Elefantenknirpse“ in diesem Jahr aufgeführt hat: Hänsel und Gretel. Doch die Kinder und Familien in der Turnhalle mussten sich diesmal bis kurz vor Beginn gedulden, um zu erfahren, was denn eigentlich aufgeführt wird. Denn in diesem Jahr wurde das Theaterstück erstmals nur als Überraschungsmärchen angekündigt.

Von dem beengten Lebensabend einer Märchenhexe im Backofen führt der Weg in den Burghof, wo sich das bunte Leben des Marktes mit seinen Ständen abspielte, vorbei an dem auch in der Realität gefährlich heißen Rost, auf dem deftige Speisen zur Stärkung der Besucher zubereitet wurden.

Sanierung der Wasserburg auch in der Vorweihnachtszeit

Ein wenig dichter zusammenstellen mussten sich die Gäste im Hof der Wasserburg dieses Jahr dann allerdings schon, denn zwar ist die Tradition noch recht jung, aber scheint sich das Fest bereits herumgesprochen zu haben.

Da kommt es schon rein optisch ganz gelegen, dass der Ausbau und die Sanierung der Burg weiter voranschreiten. Wer die alte Wasserburg noch vor Augen hat – gerade nach dem Teileinsturz im Jahr 2008 –, der weiß, dass man schon ein wenig verrückt sein muss, um sich an so einem Vorhaben zu versuchen.

Plateau, Raumsanierung, Leuchten – 2020 stehen weitere Projekte an

Doch der Erfolg gibt den Machern Recht: Zur Burgweihnacht konnte nun ein historisches Fenstergewände eingeweiht werden. Der Pfosten aus Sandstein war zuletzt sehr marode und konnte nun durch den Steinmetz Michael Neubert aus Apolda erneuert werden. Dass das überhaupt finanziert werden konnte, sei auch Verdienst der Händler vom Burgmarkt im September, erklärt Angelika Reimann vom Burg- und Heimatverein Niederroßla. Sie alle hätten etwas für das Projekt gespendet. Hinzu kamen private Spenden und Zuwendungen von den anderen Vereinen. Und natürlich stünden auch Gemeinde und Landgemeinde hinter der Wasserburg.

2020 stehen bereits die nächsten „Bauabschnittchen“ an, denn für das Großprojekt Ostflügel bräuchte man schließlich eine etwa sechsstellige Summe. Realistisch für das kommende Jahr sind hingegen eine Erneuerung des Plateaus an der Treppe zum Rittersaal, die Sanierung der Küchen-Nebenräume sowie das Anbringen von drei historischen Leuchten im Hof.

Wer die Ehrenamtlichen bei der Sanierung der Wasserburg in Niederroßla unterstützen möchte, kann sich beim Burg- und Heimatverein Niederroßla per E-Mail melden: info@bhvn.niederrossla.com