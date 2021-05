Corona-Inzidenzwert in Thüringen sinkt erstmals wieder unter 100

Erfurt/Gera. Zum Ende des langen Pfingstwochenendes schafft es Thüringen als letztes Bundesland unter den Corona-Grenzwert 100. In einige Kommunen ist die Bundesnotbremse derweil schon weggefallen.

Als letztes Bundesland ist nun auch Thüringen mit der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie unter 100 gefallen. Allerdings war der Freistaat mit rund 97 registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage am Pfingstmontag weiterhin das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Deutschlandweit lag der Wert den Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge bei rund 63. In Sachsen war er mit etwa 81 demnach am zweithöchsten, am niedrigsten mit rund 30 in Schleswig-Holstein. In Thüringen leben etwa 2,1 Millionen Menschen.

Mit Blick auf die Infektionszahlen über das lange Pfingstwochenende wies das RKI jedoch darauf hin, dass aufgrund der Feiertage weniger getestet und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt würden. Somit würden in der Konsequenz weniger Erregernachweise den Gesundheitsämtern gemeldet. Dies sei laut RKI bei der Interpretation der Zahlen zu beachten.

Große regionale Unterschiede

Zudem lagen zwischen einzelnen Regionen Thüringens große Unterschiede: In Weimar, Erfurt, Jena und seit Sonntag im Landkreis Eichsfeld und seit Montag in Gera konnten etwa die Außengastronomie und Einkaufgeschäfte unter Auflagen wieder für Kunden öffnen. Zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in den Kommunen mehrere Werktage infolge den Grenzwert von 100 unterschritten. Somit fiel die Bundes-Notbremse dort weg und Corona-Maßnahmen konnten gelockert werden. Landesregeln zur Eindämmung der Pandemie gelten aber noch.

Vor allem in Erfurt herrschte dank der Lockerungen in der Innenstadt das lange Wochenende über reges Treiben: Viele Menschen nutzten die Gelegenheit etwa für einen Cappuccino auf Café-Terrassen und für Alkoholhaltiges in den Biergärten. Auch die Bundesgartenschau in Erfurt profitierte von den Lockerungen, durch die Besucher etwa keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen mussten.

Dagegen zählte der Landkreis Hildburghausen am Montag mit einer Inzidenz von rund 196 zu den bundesweit am stärksten betroffenen Kommunen. Auch die Landkreise Sonneberg (rund 185) und Gotha (rund 159) wiesen Werte deutlich über 100 auf. Insgesamt zehn Thüringer Kommunen lagen demnach am Montag noch über der 100er-Grenze.

Seit Beginn der Pandemie sind in Thüringen 4148 Menschen gestorben, bei denen das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen wurde. Dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zufolge lagen 134 an Covid-19 Erkrankte auf den Intensivstationen der Thüringer Kliniken. 75 von ihnen mussten beatmet werden. Tendenziell sinkt die Zahl der intensiv behandelten Corona-Fälle in Thüringen seit etwa Mitte April, als es einen Höchststand von etwa 230 gemeldeten Fällen gab.

Derweil wurden Details aus einem Entwurf für eine neue Corona-Verordnung für Thüringen bekannt. Demnach sollen etwa Gaststätten, Kneipen und Bars auch ihre Innenräume unter Auflagen wieder für Gäste öffnen können, wenn die Inzidenz im jeweiligen Kreis stabil unter 50 liegt. Auch Saunen und Fitnessstudios könnten dann wieder Kunden empfangen. Die neuen Regeln in der Verordnung sollen kommende Woche im Landtag diskutiert werden - Änderungen sind danach nicht ausgeschlossen.