Corona-Schuljahr endet in Thüringen mit Zeugnisübergabe und Beginn der Sommerferien

Corona-Pandemie, Schulschließungen, Homeschooling: In Thüringen endet ein außergewöhnliches Schuljahr. Am Freitag erhalten knapp 190.000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen ihre Zeugnisse. Einige Abschlussklassen, darunter die rund 6640 Abiturienten und ein Teil der rund 6000 Absolventen von Regelschulen, haben ihre Zeugnisse bereits vorher bekommen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Nach der Zeugnisvergabe beginnen dann die sechswöchigen Sommerferien.

Wegen der Pandemie mussten sich die Schüler in den vergangenen Wochen unter erschwerten Bedingungen mit dem Unterrichtsstoff auseinandersetzen. Weil die Schulen wochenlang schließen mussten, war Zuhauselernen angesagt, was auch den als „Hobbylehrer“ gefragten Eltern oder Großeltern einiges abverlangte.

Zuletzt wurden Grundschüler in Thüringen wieder täglich in den Schulen unterrichtet, während etwa Gymnasiasten und Regelschüler wöchentlich zwischen Unterricht in der Schule und dem Lernen zu Hause wechselten. Schüler, die deswegen am letzten Schultag nicht regulär in der Schule sind, können laut Bildungsministerium die Zeugnisse auch per Post zugeschickt werden. Die Schulen könnten die Eltern auch um Abholung der Zeugnisse bitten, sagte ein Sprecher.

Einigen leistungsschwachen Schülern bleibt das Sitzenbleiben durch eine coronabedingten Ausnahmeregelung in diesem Schuljahr erspart. Bis auf die Schüler der 9. und 10. Klassen – beides Abschlussjahrgänge – rücken alle in die nächsthöhere Klasse auf.