Kein Brunnenfest in Darnstedt ohne einen wunderschön geschmückten Brunnen.

Darnstedt lädt bei Rückkehr des Brunnenfestes in den Ort ein

Darnstedt. Nach pandemiebedingter Pause lädt der Heimatverein in Darnstedt am Wochenende wieder zum Brunnenfest ein.

Spiel und Spaß für die Kleinen, einen gemütlichen Platz zum Verweilen und Gesellschaft genießen für die Großen. Mit ihrem Geheimrezept für Kurzweil im Ort lädt der Heimatverein zu den Solequellen Darnstedt – nach zweijähriger pandemiebedingter Pause – am Wochenende wieder zum Brunnenfest in den Ortsteil von Niedertrebra ein. Am Samstag, den 10. September geht es um 15 Uhr los. Für die Kinder gibt es eine Hüpfeburg, verschiedene Spiele und Glitzertattoos. Die traditionelle Tombola mit Preisen für Groß und Klein darf natürlich auch nicht fehlen. Ab 18 Uhr brennt der Rost und zusätzlich werden wieder frische Fischbrötchen serviert. Für Getränke ist unweit des herrlich geschmückten Dorfbrunnens selbstverständlich gesorgt.