Marc zeigt einen der neuen W-Lan-Router im Kinder- und Jugendhaus "An der Glockengießerei" in Apolda.

Apolda. Alltag im Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ in Apolda auf Kopf gestellt. Fragen nach digitalem Unterricht und Mitarbeiterentlohnung.

Das vergessene Heim an der Glockengießerei in Apolda

Das Krisenjahr bietet Politik und Verwaltung Gelegenheit, durch zielgerichtete Unterstützung von denjenigen, die von den Coronafolgen besonders betroffen sind, Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken – zumindest in der Theorie. Mehr als nur die Worthülsen „systemrelevant“ wünschen sich in jedem Fall die jungen Bewohner und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses „An der Glockengießerei“ in Apolda. Wenigstens passables Internet wäre schon ein Anfang, schließlich sollen die Heranwachsenden ja auch noch digital beschult werden.