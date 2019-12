Dem Weihnachtsmann in Nordhausen über die Schulter geschaut

Der Weihnachtsmann verspätet sich. Es ist fast 18 Uhr am Heiligabend, als sein festlich geschmücktes Mobil nahe des Feuerwehrgerätehauses in Bielen vorfährt. Auch ein Weihnachtsmann findet trotz Navi nicht immer sofort die richtige Adresse, entschuldigt er seine knapp 30-minütige Verspätung. Er rückt noch einmal seinen weißen Bart zurecht und kontrolliert, ob seine rot-weiße Mütze auch richtig sitzt. Dann stapft der Weihnachtsmann mit einem goldenen Buch in der einen und einer kleinen Glocke in der anderen Hand zielstrebig auf ein Haus in einer kleinen Gasse zu. Die Eingangstür zum Grundstück steht offen. An der Haustür klingelt der Bärtige. Doch zunächst öffnet niemand die Tür. Er versucht es noch einmal und läutet zusätzlich die Glocke. Plötzlich tut sich im Inneren des Hauses etwas. Der fünfjährige Ben Monzer kommt an das Fenster gerannt, schaut neugierig durch die Scheibe. Dann öffnet sich die Haustür, und der Weihnachtsmann wird hineingelassen.

Das goldene Buch ist ein wichtiges Hilfsmittel

Zielstrebig läuft er direkt ins Wohnzimmer, wo sich bereits die ganze Familie um den festlich geschmückten Tannenbaum versammelt hat. Mit großen Augen schauen ihn vor allem die drei kleinen Kinder im Raum an. Eher skeptisch reagiert hingegen der anwesende Chihuahua auf den Besuch. Er knurrt den Weihnachtsmann permanent an. Aus Sicherheitsgründen wird der Vierbeiner daher aus dem Wohnzimmer verbannt. Dann kann die Bescherung beginnen. Der Weihnachtsmann zückt sein goldenes Buch und wirft einen Blick hinein. „Hier steht drin, ob ihr auch alle brav wart“, erläutert er den Kindern. Ihm gefällt, was er dort liest. Daher greift der Bärtige beherzt in den bereitgestellten Geschenke-Sack und überreicht zunächst dem kleinen Sam ein Päckchen, um ihn ein wenig aufzuheitern. Denn der Junge ist krank geworden. Weiter geht es mit Leo und Ben. Letzterer singt und tanzt dem Weihnachtsmann sogar etwas vor. Das letzte Geschenk im Sack ist für Elaine bestimmt. Der Teenager kann es erst nicht glauben, nimmt das Präsent dann aber doch dankend an. Zufrieden schaut der Weihnachtsmann noch einmal in die Runde, wünscht allen ein frohes Fest. Dann ist es Zeit, zu gehen.

Ein Job, der Spaß macht

Draußen zieht der Weihnachtsmann ein positives Fazit. „Es lief doch gut“, meint Thomas Grübel und zieht den Bart von seinem Mund. Seit drei Jahren schon schlüpft der Nordhäuser in das Weihnachtsmann-Kostüm und sorgt so für strahlende Kinderaugen. „Angefangen hat es damit, als Freunde jemanden brauchten, der den Weihnachtsmann mimt. Seitdem bin ich davon nicht mehr losgekommen“, erläutert Thomas Grübel, der das Familien-Erlebnis-Center „Happylino“ in Niedersachswerfen betreibt. Meistens ist er Heiligabend und auf Wunsch auch am ersten Weihnachtsfeiertag als Bärtiger unterwegs und beschert Kinder in Nordhausen und in der näheren Umgebung. Der Spaß kommt bei diesem Job nicht zu kurz. „Das fängt ja schon damit an, wenn ich als Weihnachtsmann verkleidet im Auto unterwegs bin. Da gucken auch viele Erwachsene erstmal nicht schlecht“, berichtet Thomas Grübel und lacht. Ein witziges Erlebnis aus dem vergangenen Jahr ist ihm noch besonders gut in Erinnerung geblieben. „Ich war bei einer Freundin und habe dort die Bescherung gemacht. Als ich wieder rauskam, standen da ein paar Jugendliche, die plötzlich riefen: „Oh toll, da ist der Weihnachtsmann!“ und Fotos mit mir machen wollten. Das fand ich sehr cool“, sagt der Nordhäuser. Solange es geht, möchte er weitermachen. „Ich mache das gern, damit die Kinder glücklich sind“, so Thomas Grübel, der selbst noch keine eigenen hat. Dann schreitet er mit großen Schritten zurück zu seinem Auto. In gut einer halben Stunde steht der nächste Termin an.