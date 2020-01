Der Großmeister von nebenan

Beim Marico-San-Kampfkunstverein in Elxleben haben sie Großes vor. Da wollen die Vorbereitungen sorgsam getroffen sein und wird auch die Ruhe zwischen den Feiertagen gern mal für eine außerplanmäßige Trainerbesprechung unterbrochen. Im Dojo, dem Trainingszentrum, lässt Mario Göckler einen stolzen Blick herumschweifen. An der (weit) gegenüberliegenden Wand zieht ein großes Prunkbild mit dem heiligen Berg der Japaner, dem Fuji-San, in der Mitte und einem typischen roten Tori in der Kulisse des farbenprächtigen Altweibersommers die Blicke auf sich.

Mario Göckler, Judo- und Ju Jitsu-Großmeister aus Tiefthal vom Marico San e.V. Elxleben

„Das ist kein Wandtattoo von der Stange“, sagt Göckler. Seit Oktober prangt der Hingucker großflächig an der Stirnwand. Der Verein hat mal wieder in sein von der Agrargenossenschaft gemietetes Domizil investiert. Auch die LED-Beleuchtung ist neu. Kaum zu glauben, wo sie baulich herkommen. „Das hier war mal eine Zwiebelhalle“, erklärt Mario Göckler. Als sie im Jahr 2000 hier anfingen, den Verein hat Mario Göckler bereits 1992 gegründet, war ein Dixie-Klo ihre Sanitäreinrichtung.

Step by step, also Schritt für Schritt, hätten sie ihre Trainingsstätte ausgebaut, dafür auch auf mehreren 100 Metern Tief- und Kanalbau betrieben, den Sanitärbereich gebaut und angeschlossen.

Heute hat der Verein 140 Mitglieder. Acht lizensierte Trainer kümmern sich um sie – und Mario Göckler ist einer von ihnen und ein Aushängeschild des Vereins. Martila Arts, Judo, Jiu Jitsu, Sambo-Combat-Speznaz, Aikido, Brasilian Ju-Jitsu, Stenka und „normales“ Fitnesstraining betreiben sie hier.

Mario Göckler ist ihr Vorbild. Schritt für Schritt (wie beim Bauen), Graduierung für Graduierung in der Kampfkunstausbildung hat sich der heute 59-Jährige weitergebildet, ist nicht nur Sportler, sondern auch Dozent. Mit 6 Jahren hat er als Judoka angefangen. Inzwischen ist er Großmeister. „Ab dem 6. Dan darf man sich so nennen“, sagt er. Göckler ist Träger des 7. Dan im Judo. 2016 wurde ihm diese Anerkennung verliehen für eine wissenschaftliche Ausarbeitung zur Judo-Historie. 40 Fachleute aus ganz Deutschland hatten sich dafür an der Thüringer Landessportschule in Bad Blankenburg eingefunden. Sie hielten Göcklers Erkenntnisse für derart wertvoll, dass sie dies in einer besonderen Weise ausdrücken wollten.

Seit 1972 betreibt er zudem Jiu Jitsu.

Mario Göckler (r.) mit Japans Konsul Schinsuke Toda (M.)

Die jüngste große Ehrung wurde dem in Tiefthal wohnenden und als Angestellter des Landratsamts Sömmerda arbeitenden Ausnahmesportler, er ist Hallenwart in Gebesees Zweifelderhalle, erst vor Kurzem zuteil. Am 9. November 2019 erkannte ihm ein hochkarätiges Gremium auch den 7. Dan im Nippon Jiu Jitsu zu. Der Konsul Japans in Deutschland, Shinsuke Toda, der Präsident der Europäischen Jiu-Jitsu-Union, Charlie Lenz aus der Schweiz, die Vizepräsidentin der entsprechenden Vereinigungen aus Deutschland, Kalla Bergers, aus Österreich Magister Franz Knaffl, aus Ungarn Geza Shepvölgy, aus Polen Krzysztof Staniczewski, und aus Italien Paolo Colla, nahmen die Ehrung vor. Gleichzeitig zeichnete ihn auch der Deutsche Fachsportverband für Jiu Jitsu mit dem 7. Dan aus.

Göckler hat das alles sehr gefreut – vor allem deswegen, weil so eine Würdigung eben nicht reiner Ausdruck fachlich-sportlicher Kompetenz, des erreichten technischen Levels, ist. „So eine Graduierung bedeutet auch, dass man als Mensch als würdig befunden wurde, dass man ein guter und aktiver Vertreter der gemeinsamen Ideale ist, das alles aus Überzeugung lebt“, sagt er.

Mario Göckler (Marico San Elxleben wird der 7. Dan des Deutschen Fachsportverbands für Jiu Jitsu zuerkannt.

Gern gibt er sein umfangreiches Wissen u.a. aus über 1000 Kämpfen in seiner aktiven Zeit an den Nachwuchs weiter. Der Verein arbeitet mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. „Ich freue mich immer wieder, zu sehen, wie kleine Kinder zu großen und erfolgreichen Budokas heranwachsen, und ich ihnen dabei helfen kann“, sagt er. Auch der längste Weg beginne mit einem ersten Schritt.

In 2020 will sich der Marico San e.V. vor allem im Judo wieder stärker am Wettkampfgeschehen beteiligen. Zudem möchte Mario Göckler gern die schon sehr guten Auslandskontakte weiter ausbauen und sich zur weiteren Ausgestaltung der Trainingshalle auf Sponsorensuche begeben. „Bestimmte Sachen gehen nicht aus eigener Kraft. Da braucht es Unterstützung“, weiß er.