Der jüngste Bürgermeister ist heute einer der ältesten im Ort

Günther Nickol schüttelte am Dienstag ungezählt vielen Freunden und Wegbegleitern die Hände, die ihm zu seinem 90. Ehrentag mit den besten Wünschen bedachten. Rund 35 Gäste folgten der Einladung zur Feierstunde ins Graue Schloss nach Mihla. „Ich habe keine Laster mehr – ich rauche nicht und das Trinken habe ich auch lange aufgegeben“, beantwortete der ungebrochen lebensfrohe Jubilar die Frage nach der Erreichbarkeit eines solch stolzen Alters.

Vom 1. Oktober 1954 bis zum Jahr 1990 ist er Bürgermeister der Gemeinde Mihla. Zuvor führt er dieses Amt für drei Jahre in Falken aus. „Ich war gerade 21 Jahre alt. Ich war einer der jüngsten Bürgermeister, als ich damals anfing“, erinnerte sich der heute 90-Jährige. Die in seiner Erinnerung bewegendsten Momente erlebte Günther Nickol als Bürgermeister bei Bau des Freibades, bei der 1200-Jahrfeier 1987 sowie bei den Kulturfesttagen der Landwirtschaft Mitte der 1980er-Jahre.

Karola Hunstock (rechts / CDU), die Chefin der Verwaltungsgemeinschaft, gratuliert dem Jubilar Günther Nickol. Foto: Norman Meißner

„Für den Bau der Umgehungsstraße habe ich schon zu DDR-Zeiten gekämpft, aber der Bau hat leider bis heute nicht geklappt“, war dem Geburtstagskind die Enttäuschung darüber anzumerken.

Im Oktober 1990 wählten die Delegierten Günther Nickol zum Thüringer Landesvorsitzenden des Bunds der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen.

Mit 90 Jahren geht im Haushalt nicht mehr alles so leicht von der Hand. Nun entschied sich Günther Nickol, ab Dezember ein Zimmer in der neuen Wohngemeinschaft an der Madel von Schwester Annettes Pflegedienst zu beziehen. „Sie war die Gemeindeschwester in Mihla und ich durfte sie als Bürgermeister damals sogar trauen“, erinnerte er sich während der Feierstunde.