Der Kulturpalast Unterwellenborn: Ein Traumhaus aus der kollektiv gelebten Zeit.

In einem Thüringer Tal verfällt seit nunmehr dreißig Jahren die Prachtausgabe eines Kulturpalastes aus den frühen Jahren der DDR. Das noch in originaler Erstausstattung überlieferte Bauwerk, um dass sich seit seiner Schließung und Veräußerung lokale Initiativen wie internationale Experten große Sorgen machen, war nach der Wiedervereinigung kostengünstig in private Hände gefallen. Mittlerweile nimmt der Eigentümer lieber den drohenden Einsturz des Daches in Kauf, als sich von seinem ohne Funktion wertlosen Besitz zum Einkaufspreis wieder zu trennen.

Ein denkmalpflegerischer Krisenfall

Der Kulturpalast Unterwellenborn ist noch in originaler Erstausstattung erhalten. Hier das Foyer. Foto: Verein Kulturpalast Unterwellenborn

Was diesen denkmalpflegerischen Krisenfall besonders dramatisch macht, ist die Tatsache, dass das Haus zwischenzeitlich aus örtlicher Initiative lebhaft bespielt worden ist, das langfristig Bedarf für eine erneute kulturelle Nutzung besteht und institutionell auch Machbarkeit bestätigt worden ist. Darüber hinaus steht beim Landesdenkmalamt Geld für die dringendsten Rettungsarbeiten bereit.

Während revanchistisch motivierte Zerstörungsakte an prominenten Bauten längst einem entspannteren Umgang mit der Geschichte der DDR gewichen sind, fehlte es in Thüringen noch längere Zeit an Akzeptanz sowohl für die „Ostmoderne“ wie für die historisierende „Nati-Tradi-Architektur“ der 50er Jahre. Eine Auseinandersetzung wie um den asbestsanierten und fantasievoll bespielten „Palast der Republik“ in Berlin, um die Prager Straße in Dresden oder die DDR-Geschichte in Leipzig, setzte hier erst verspätet im Fall von Weimars Hochschulmensa und Suhls Centrum-Warenhaus ein. Um so größer ist die Hoffnung aller Beteiligten, 2020 in letzter Not das zwischen Saalfeld und Pößneck gelegene Dornröschen noch in letzter Minute wieder zum Leben zu erwecken.

Der Kulturpalast der Maxhütte Unterwellenborn, der einst dem Dichter und Kulturpolitiker Johannes R. Becher gewidmet war, ist vor allem kunstgeschichtlich bedeutungsvoll. Keine zehn Jahre nach dem Krieg als landschaftlich dominierende Landmarke errichtetet, darf man das Haus durchaus als programmatischen „Kulturtempel“ für den ländlichen Raum betrachten. Doch anstelle von hohlem Pathos bestimmt atmosphärische Freundlichkeit die Wahrnehmung. Schmeichelndes Licht, räumliche Weite und stimmungsvolles Kolorit aus warm lachsfarbenen, kornblumenblauen und meergrünen Tönen und feinen Proportionen machen das Haus angenehm.

Musterkulturhaus für Schwerpunktbetriebe der DDR-Volkswirtschaft

Blick von der Bühne die Zuschauerreihen. Foto: Verein Kulturpalast Unterwellenborn

Normalerweise wird die klassische Säulenordnung und geometrische Strenge bei Bauten dieser Art leicht als maßlos oder zumindest unnahbar wahrgenommen. Nichts davon hier: Die landschaftliche Einbettung, die leuchtkräftige farbige Fassung, die adrett cremeweißen tektonischen Gliederungen vermögen auch einen erklärten Anhänger der Moderne versöhnlich zu stimmen. Dieses Haus ist eine ästhetisch hoch befriedigende Sonderedition der vornehmsten Bauaufgabe der DDR: Kultur, endlich auch für Arbeiter, mal als große Oper und mal als familienfreundliches Klubhaus mit Tanzmusik, Galerie, Bibliothek, Ballettsaal, alles unter einem Dach, unterhalten aus den Fonds der Betriebe. Bei besonderen Anlässen reihten sich die Busse aus den anderen Betrieben der Branche, die Stahlwerker aus Riesa oder Brandenburg zu Aufführungen gefahren hatten. So entstand nicht allein durch wirtschaftliche Kooperation ein Zusammengehörigkeitsgefühl, Identität.

In Unterwellenborn ist die ideale Bauaufgabe mit Mitteln erreicht worden, die der vornehmsten bürgerlichen Baukunst entlehnt worden sind. Das Musterkulturhaus für Schwerpunktbetriebe der DDR-Volkswirtschaft bezog seinen Charme nämlich von der bürgerlichen Parlaments- oder Bildungsarchitektur Amerikas. Während es der Laie leicht als „Tempel“ oder „Schloss“ beschreiben wird, erinnert es den Kundigen vor allem an das Capitol von Richmond oder an die Universität von Virginia. Es folgt damit der Architektursprache des US-Präsidenten Thomas Jefferson fast aufs Wort, um sinnverkehrend neue Kollektiverlebensformen und soziale Werte in bewährt monumentalen Bauformen herauszustreichen.

In den Details wiederum ist überall der große slowenische Architekt Jože Plečnik zu entdecken, der aufgrund seiner Grandezza zum Staatsarchitekten der ersten tschechischen Republik berufen worden war. Neben dem opulenten Bauprogramm ist es die besonders delikate, assoziationsreiche Architektursprache, die diese Gebäude adelt.

Erhalt des Kulturhauses eine große Chance für Thüringen

Die Architektur- undf Planungshistorikerin Simone Hain war zuletzt Professorin am Institut für Stadt- und Baugeschichte der Technischen Universität Graz. Davor lehrte sie unter anderem an der Bauhaus-Universität Weimar Foto: TU Graz

Gewöhnlich wird am Unterwellenborner Kulturpalast immer seine reiche Ausstattung mit Theater- und Ballettsälen, alltäglicher wie gehobener Gastronomie sowie Bildungseinrichtungen, einer Betriebsakademie und Bibliothek hervorgehoben, doch ist es an der Zeit, die Gestaltungshöhe zu unterstreichen. Kaum ein anderes Gebäude in der deutschen Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts ist so reich und sinnvermittelnd „kodiert“ wie dieses. Und auf Schritt und Tritt kann der Besucher die Orchestrierung von Blickachsen, die gleichmäßige Rhythmisierung durch gliedernde Elemente, die Beleuchtung und leuchtende Farbfolge der Innenräume genießen.

Die Weise, wie sich das Haus dem Abendlicht hingibt und mit der Landschaft verschmilzt, dankt es dem Geschick eines besonderen Architekten. Josef Kaiser war sudetendeutscher Herkunft und im südlich-sonnigen slowenischen Cilli aufgewachsen. Bezeichnenderweise besaß er eine Doppelbegabung als Musiker und als Architekt und hatte sich neben seinem Studium in Prag auch als Sänger ausbilden lassen. Den Entwurf des Kulturhauses der Maxhütte erarbeitete er als angestellter Architekt in einer Meisterwerkstatt der Bauakademie und wurde berühmt damit.

Kaiser, der zur Zufriedenheit der Kritik eben so gut klassisch wie modern bauen konnte, sollte später alle wichtigen Gebäude der glorreichen 60er-Jahre in Ostberlin errichten. Obwohl er in der DDR ursprünglich keinen positiven politischen Status besaß, wurde seine überragende Fähigkeit mit schönen Aufträgen belohnt. Die meisten seiner Gebäude sind infolge von Abrissen verloren gegangen. Thüringen hat nun die große Chance, das Traumhaus der anderen Art zu erhalten.



Termin

„Eine Zukunft für den Kulturpalast“ – unter dieser Überschrift steht ein Erzählsalon, der an diesem Donnerstag ab 18 Uhr seine Türen im Bürgerhaus „Schacht Luise“ in Unterwellenborn-Goßwitz öffnet. Die ersten beiden Erzählsalons im Rahmen des Projekts „Aus Erinnerung Zukunft schmieden“ sollten den Erinnerungen von Zeitzeugen ein öffentliches Forum bieten. In der dritten Veranstaltung soll nun der Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft geschlagen werden. Der Eintritt zu dem Erzählsalon am Donnerstag ist frei. Veranstalter ist der Verein Kulturpalast Unterwellenborn.