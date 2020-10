DHL-Service wegen Ruhestandes an neuem Ort in Bad Sulza

Nach vielen Jahren als Inhaberin ihres eigenen Ladens in der Oberen Marktstraße hat sich Gisela Renner nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bad Sulzas Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich (rechts) bedankte sich mit den besten Wünschen. Mit der Schließung musste nun aber auch ein neue Ort für den DHL-Service gesucht werden. Dieser befindet sich nun in der Drogerie am Markt.