Die ganze Welt feiert an unserem Hochzeitstag

Grundsätzlich sind Hochzeiten im Winter nicht so ungewöhnlich, wenngleich die Mehrheit der Paare dann doch die Sommermonate bevorzugt, wenn man auch im Freien bei angenehmen Temperaturen feiern kann. Zwei, die sich ganz bewusst für den Dezember entschieden hatten, sind Alexandra und Manuel Zeunert aus Willerstedt. Dabei setzten die beiden gleich noch einen oben drauf und wählen den Silvestertag für ihre kirchliche Trauung aus. Und das hat gleich zwei Gründe, wie die 28-Jährige Braut erklärt. Zum einen steht Alexandra Zeunert tierisch auf Feuerwerk, was zum Jahreswechsel rund um die ganze Welt angezündet wird. Zum anderen wollte sie ihrer großen Liebe keine andere Wahl lassen, als in langer Hose vor den Traualtar zu treten. Denn, so verrät die gebürtige Ködderitzscherin, ihr Manuel bevorzuge lieber das Tragen von kurzen Beinkleidern. Dass der 29-Jährige in diesem Punkt keinerlei Kompromisse eingeht, selbst wenn es sich um die eigene Hochzeit handelt, bewies er im Sommer 2018. Damals gaben sich die Beiden am 12. Juli in Friedrichshafen am Bodensee bereits das standesamtliche Ja-Wort. Auch wenn seine Herzensdame ihm zumindest das Tragen eines Jacketts abringen konnte, die Waden blieben unbekleidet! Anders war es nun am Dienstag dieser Woche, am letzten Tag des Jahres, als Alexandra und Manuel gemeinsam mit ihrem Sohn Till in der Ködderitzscher Kirche vor den Traualtar standen. Ein perfekter Moment - mit einer zufriedenen Braut, einem Bräutigam mit langer Hose und Pfarrer Matthias Uhlig, der den Beiden den Segen Gottes erteilte. In der Vorwoche hatte der große Polterabend mit über 170 Gästen in Willerstedt stattgefunden.

Nach der Trauung am Silvestertag wurde das Ereignis im großen Kreis gemeinsam mit der Familie, Freunden und Verwandten bis in die Morgenstunde des neuen Jahres im Saal von Ködderitzsch ausgiebig gefeiert. Das haben sich beide einhellig gewünscht, denn bei ihrer standesamtlichen Heirat waren auf eigenen Wunsch lediglich ihr heute 3-jähriger Sohn Till und die beiden Trauzeugen anwesend. Ganz bewusst wollte man am Bodensee in Ruhe, ohne Stress und in kleiner Runde das Ereignis zelebrieren. Und so gab es am ersten gemeinsamen Urlaubsort nach der Trauung nicht nur einen fantastischen Blick über den See, sondern auch ein gemeinsames Mittagessen und ein kleines Kulturprogramm durch Friedrichhafen mit Hafenfest und einem Besuch des Zeppelinmuseums. Dass Alexandra und Manuel überhaupt zueinander fanden, hat wie so oft mit dem Zufall zu tun. So kannten sich beide zwar schon über 16 Jahre, alleine keiner hat den anderen nennenswert beachtet. Erst als vor sechs Jahren Alexandras Schwester Manuels Cousin heiratete und man sich auf der Hochzeitsfeier näher kam, war es um beide geschehen.