Wer für das bevorstehende Weihnachtsfest auf der Suche nach einer selbstgebastelten Geschenkideen oder einer Dekoration für die eigenen vier Wände ist, der war am Samstag zum großen Familien-, Spiel- und Basteltag im Lindwurm genau an der richtigen Stelle. Bereits zum 20. Mal lud das Freizeitzentrum zu dem vorweihnachtlichen Ereignis für Kinder, Eltern und Großeltern. Und die kamen am Wochenende wieder reichlich. Unter die Gäste an den zahllosen Basteltischen, wie in der Keramik- oder Holzwerkstatt mischten sich am Samstag sogar Gäste aus der Nachbarstadt Jena. Dabei sorgte das 16-Köpfige Team um Silvia Dannewald wieder einmal für reichlich Bastel- und Gestaltungsideen. Lichterbögen, Weihnachtsgestecke, Acrylkugel, selbstbemalte Gießfiguren oder Duschseifenstücke und vieles vieles mehr entstanden und fachkundiger Anleitung in den einzelnen Werkstatträumen. Unterstützt wurde der Tag unter anderem auch vom Kommunalservice Apolda, der Tannengrün und Baumscheiben zur Verfügung stellte. Frank, Fiedler, Opa eines Stammgastes, brachte zudem einen riesen Sack mit Grün mit, das ebenfalls zum Basteln verwendet wurde. Aus der Küche im Erdgeschoss duftete es herrlich nach frischen Waffeln und Crêpes. Zudem organisierte das Haus wieder eine Tombola mit tollen Preisen. Für eine besondere Überraschung sorgte Eva Maria Hüttenrauch vom Friseursalon am Brückenborn. Sie überreichte gemeinsam mit Sabine Schellhorn ein Scheck über 170 Euro an das Freizeitzentrum. Das Geld war der Erlös eines Flohmarktes zum Apoldaer Heimat Shoppen. Eingesetzt werden soll es nun für die Weihnachtsfeier im Freizeitzentrum, die am Freitag, den 20. Dezember stattfinden soll.