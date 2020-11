Eberstedts Beton-Elfriede ist von „Kur“ zurück

Eberstedt. Eberstedts Attraktion sitzt wieder an der Ilm. Nachdem Beton-Elfriede vor Monaten das Gesicht zerschlagen wurde, ist sie nun schöner als zuvor.

Wochenlang war sie zur „Kur“ in Meerbusch bei der Frau, die sie einst schuf. Rund 1000 Kilometer legte Eberstedts Ortsvorsteher Hans-Otto Sulze jetzt mit einem Transporter zurück, um Beton-Oma Elfriede wieder ins Dorf zu holen. Auf ihrer Bank an der Ilm Dort fixierte sie Rudi Buchholz am angestammten Platz – neben ihrer bisherigen jüngeren Vertreterin.