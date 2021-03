Ehrenämtler für Gala im Weimarer Land vorschlagen

Archivaufnahme von der Ehrenamtsgala des Weimarer Landes im Jahr 2019 im Hotel am Schloss in Apolda. 2020 fiel die Veranstaltung coronabedingt aus.

Weimarer Land. Aufruf zur Ehrenamtsauszeichnung 2021 für ehrenamtlich tätige Bürger im Kreis Weimarer Land.

Nichts sei wegen der Coronapandemie mehr so wie es war. Auch das Ehrenamt habe sich verändert, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Ehrenamtszentrums Weimarer Land sowie der Gleichstellungsbeauftragten von Apolda und dem Kreis. Der selbstlose Dienst sei durch Dinge wie Kontaktverbote oder Hygienekonzepte verkompliziert, den Ehrenamtlern damit ein Höchstmaß an Engagement abverlangt.

Aus diesem Grund sei ein Dank umso wichtiger, besonders vor dem Hintergrund, dass die Ehrenamtsgala 2020 bereits abgesagt werden musste. 2021 soll es hingegen eine Neuauflage geben. Für diese können Bürger Vorschläge bis zum 30. Juni 2021 einreichen. Mit der Nominierung ist der eigene Name anzugeben, der Name des Ehrenamtlichen, die Anschrift des Ehrenamtlichen, eine Information in welchem Bereich der Ehrenamtliche tätig ist sowie eine Begründung für den eingereichten Vorschlag. Zu senden ist dieser per E-Mail an ehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de oder per Post an Landratsamt Weimarer Land, Ehrenamtszentrum, Bahnhofstraße 28 in 99510 Apolda.