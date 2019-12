Eichsfelder feiern Weihnachten rund um den Erdball

Nun ist er da, der Heiligabend. Rund um den Erdball wird in irgendeiner Form Weihnachten zumindest zur Kenntnis genommen. Sechs Eichsfelder erzählen, wie in ihren neuen Heimatländern das Weihnachtsfest begangen wird und wie sie selbst den Spagat zwischen den Traditionen ihrer alten und ihrer neuen Heimat schaffen.

Kelowna, British Columbia, Kanada

Stefanie und Frank Meyer samt Sohn Maddox stammen aus Dingelstädt und Küllstedt: „Dieses Jahr feiern wir schon unser 12. Weihnachtsfest in Kanada. Die Weihnachtsbäume werden hier etwa Anfang Dezember aufgestellt. Manche stellen ihren Kunstbaum schon im November auf. Unserer wurde am 14. Dezember geschmückt. Am Heiligen Abend wird ganz normal gearbeitet. Unser Boss lässt uns üblicherweise gegen 14.30 Uhr gehen. Abends sitzen wir in gemütlicher Runde, manchmal nur wir drei, manchmal – so wie dieses Jahr – mit Freunden und deren Kids, und tauschen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum aus. Das Christkind ist nicht so bekannt. Bevor die Kinder ins Bett müssen, werden Cookies und Milch vor den Kamin gestellt, damit Santa Claus einen nächtlichen Snack bekommt. In der Nacht zum 25. kommt er ins Haus geschlichen. Kinder wachen typischerweise voller Vorfreude besonders früh auf, um zu sehen, was Santa gebracht hat. Am Abend trifft man sich mit Familie und Freunden zu einem großen Turkey-Dinner..“

Paris, Frankreich

Denise Urbach stammt aus Heiligenstadt und fühlt sich seit Jahren in Paris wohl: „Weihnachten wird in Frankreich am 25. Dezember gefeiert, leider gibt es nur einen Weihnachtsfeiertag. Advent ist ein Fremdwort, besinnliches Einstimmen auf Weihnachten? Fehlanzeige! Die Großstadt kommt selten zur Ruh, auch nicht jetzt. Die Geschäfte sind bis 18 Uhr am 24. Dezember geöffnet, am 26. können ungewollte Geschenke schon wieder umgetauscht werden. In Paris werden zwar immer mehr Weihnachtsbäume gekauft und gern auch schon Anfang Dezember aufgestellt, aber so richtig hat sich diese Tradition wie auch der Weihnachtskranz nicht durchgesetzt. Die großen Kaufhäuser wie die Galeries Lafayette sind zu Weihnachten ein absolutes Highlight, für ein horrendes Budget werden die Vitrinen aufwendig animiert und geschmückt. Viele Straßen werden mit Lichterketten überspannt und machen Paris so als Stadt der Tausend Lichter alle Ehre! Zu Weihnachten gibt es Foie Gras oder Räucherlachs als Vorspeise, gefolgt von einem Fleischgericht und der obligatorischen „Bûche de noël“. Das ist eine Weihnachtstorte meist aus Buttercreme, die, wie ihr Name schon sagt, einem Baumstamm ähnelt.“

New Plymouth, Neuseeland

Katja (aus Vollenborn), Adam, Caila und Conor Eager aus Neuseeland: „Da wir auf der Südhalbkugel liegen, ist bei uns Sommer – die Bäume blühen, es ist Heuschnupfenzeit. Wir haben unseren Weihnachtsbaum oft schon Anfang Dezember stehen – und der sieht aus wie in Deutschland. Wir backen Plätzchen und Lebkuchenhäuser. Am Heiligen Abend gehen wir immer in den Pukekura-Park im Zentrum New Plymouth’s zum Lichterfest, und bevor die Kinder ins Bett müssen, lesen wir die Geschichte ,The night before Christmas‘ im Kerzenschein. Geschenke gibt es am 25. morgens, meistens sind Conor und Caila schon um 6 Uhr auf und drängeln. Den ersten Weihnachtstag verbringen wir im Kreis der Familie, oft gibt es Lamm zum Essen und zum Dessert Pavlova mit frischen Erdbeeren, die wir am Vortag auf einer Erdbeerfarm gepflückt haben. Am zweiten Feiertag treffen wir uns mit Freunden, viele sind auch Einwanderer, kommen aus aller Welt. Wir bringen alle unsere Reste vom Weihnachtsbraten mit und verbringen den Tag mit Essen, Trinken, Spielen und Erzählen.“

Tokio, Japan

Lars Maruta stammt aus Heiligenstadt und lebt mit seiner kleinen Familie, Ehefrau Junko und Söhnchen Yuta, in Tokio. „Bekannt ist das Weihnachtsfest auch in Japan, gefeiert wurde es angelehnt an westliche Traditionen. Seit den 80er-Jahren aber gilt Weihnachten in Japan als das Fest der Verliebten und Paare. Im Gegensatz zu Silvester und Neujahr, die man im engen Kreis der Familie verbringt, feiern viele Japaner Weihnachten mit dem (angehenden) Partner mit einem romantischen Date und Essen zu zweit. Privat schmücken nur wenige ihre Häuser, jedoch wird von Seiten der Städte und Kaufhäuser viel Wert auf prächtige und oft sehr bunte Weihnachtsbeleuchtung gelegt. In der Familie gibt es Geschenke meist nur für die Kinder und auch andere – amerikanische – Bräuche, wie Weihnachtskuchen und oft frittiertes Huhn. Diese neuen Traditionen spielen sich hauptsächlich in Familien mit Kindern ab. Seit einigen Jahren gibt es in größeren Städten Weihnachtsmärkte mit deutschem, eher gemütlichem Flair, auf denen man unter großen Weihnachtsbäumen Glühwein trinken und Bratwurst essen kann. Also auch ein Stück Heimat im fernen Tokio.“

Chungchan, China

Katrin Weidlich stammt aus Bischofferode, lebt mit ihrer Familie in Changchun: „Auch bei uns glitzert und glänzt es überall. Das hat aber nichts mit Weihnachten zu tun. Die Chinesen bereiten sich auf Neujahr, auch Frühlingsfest genannt, vor. Es ist nicht nur das wichtigste traditionelle Fest, es ist auch die wichtigste Feier für Familien. Man feiert, um ein Jahr voller harter Arbeit und die ersehnte Erholung zu feiern. Weihnachten ist ein ganz normaler Arbeitstag. Interessant ist, dass es viele Sachen zu kaufen gibt mit einem Weihnachtsmannmuster. Aber auch das verbinden viele Chinesen nicht mit Weihnachten, sondern mit der Coca-Cola-Werbung. Bei uns im Deutschen Dorf ist die Weihnachtszeit recht stressig. Jedes Jahr organisieren wir im Clubhaus einen Weihnachtsmarkt. Hier bringt sich jeder in irgendeiner Weise ein. Die türkischen Familien boten Döner, die Tschechen Hackbraten und die Deutschen selbstgemachte Grillbratwürste an. Der Kirchenchor sang internationale Weihnachtslieder, der Kinderchor „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Feliz Navidad“, und der Weihnachtsmann beschenkte alle Kinder mit Süßigkeiten. Alle Erlöse des Weihnachtsmarktes werden für einen besonderen Zweck gespendet. Unsere Weihnachtsmesse feierten wir mit unserem katholischen Pfarrer Michael Bauer bereits am 10. Dezember. In den Schulen unserer Kinder wird auch Weihnachten gefeiert, und es ist selbstverständlich, dass die Familien dabei sind. Die Schüler bereiten Programme vor, die Eltern backen zuvor in der Schule mit den Schülern Plätzchen.“

London, Großbritannien

Ludwig Wright kommt aus Hohengandern und schreibt aus London: „Die Vorweihnachtszeit ist geprägt von Weihnachtspartys, an denen Kollegen von der Arbeit, der Verein oder das örtliche Rugbyteam im Pub zusammen kommen. Ganz wichtig ist dabei das Tragen eines Christmas jumpers (Weihnachtspullover) und das Essen von Mince Pies (kleine Küchlein gefüllt mit einer Fruchtmischung). Außerdem trifft man oft auf Carol-Singers (kleine Chöre, die Weihnachtslieder singen), wie ich zum Beispiel kürzlich am Covent Garden. Erst am 25. Dezember findet die Bescherung statt. Zu Essen gibt es Truthahn, Rosenkohl und Yorkshire Puddings (kleine frittierte Teigschiffchen, die mit brauner Bratensoße gegessen werden). Vor den Speisen zieht man an den Christmas crackers (Knallbonbons) und trägt zum Essen die beinhaltete Papierkrone. Immer ein sehr entzückender Anblick. Ich persönlich werde über die Weihnachtsfeiertage viel Straßenmusik machen. Auf Leicester Square wird viel los sein, hier kommen sowohl Touristen als auch Einheimische zu einer tollen Weihnachtsstimmung zusammen. Da wird sicherlich viel gesungen, getanzt und gelacht.“