Ein Christkind wird in Uder 100 Jahre alt

Am Heiligabend Geburtstag haben, ist schon allein etwas Besonderes. Wenn man an diesem Tag auch noch das 100. Wiegenfest feiern darf, kommen eben auch besondere Gäste. Lieselotte Windus aus Uder hatte am Dienstag also viel Besuch und freute sich sehr darüber. „Ich fühle mich wohl“, sagte sie. „Es ist viel wert, wenn man so umsorgt wird.“ Damit meint sie vor allem ihre Tochter Ute Fromm, die sich liebevoll um die Mutter kümmert. „Wir haben einen sehr durchstrukturierten Tag“, erzählte sie. Der Besuch von Landrat Werner Henning, Bürgermeister Gerhard Martin und seiner Stellvertreterin Petra Stubenitzky passte aber trotzdem super rein. Die Familie hatte die Feier auch auf die ganze Woche verteilt. Lieselotte Windus wohnt seit 27 Jahren in Uder, geboren wurde sie in Eisenach. Sie lernte nach dem Besuch der Volks- und der Haushaltsschule Fachverkäuferin im Kunstgewerbe und arbeitete zeitweise in der Munitionsfabrik und dann in der Molkerei in Eisenach. 1939 heiratete sie ihren Mann Georg, der gebürtig aus Witzenhausen stammt. Im selben Jahr zogen die beiden nach Österreich. Als Georg Windus in den Krieg musste, zog Lieselotte Windus wieder nach Eisenach und pflegte dort ihre Eltern bis zu ihrem Tod. Auch um ihren Mann kümmerte sie sich, als er 1948 aus der Kriegsgefangenschaft zurück kam. Sie hat zwei Kinder, drei Enkel und fünf Urenkel.