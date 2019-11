Es dürfte gemütlich werden am Samstag in Kapellendorf. Rund um den heißen Feuertopf und Backofen haben sich wieder zahlreiche Stände mit Leckereien, Selbstgebasteltem und Kunsthandwerk angemeldet.

Kapellendorf. Mit zahlreichen Ständen, Angeboten und Vorführungen lockt am Samstag der Kapellendorfer Weihnachtsmarkt wieder in den Ort.

Ein Geheimtipp im Adventskalender

Heute in einem Monat neigt sich die diesjährige Weihnacht bereits wieder ihrem Ende entgegen. Aber bis es soweit kommt, startet am Wochenende erst einmal die besinnliche Adventszeit. Dabei lädt nicht nur Kapellendorf an diesem Samstag zum lauschigen Weihnachtsmarkt ein. Der soll gegen 15 Uhr auf dem Schenkplan im Ort mit Marktständen, Kaffee, Kuchen und deftigem Brot aus dem Backofen und natürlich dem traditionellen Glühwein eröffnet werden. Dieser wird erstmals gern auch in die eigene Tasse eingeschenkt, die die Gäste mitbringen können – ganz im Sinne von Klimaschutz und Müllvermeidung. Zum Nachmittag haben sich in Kapellendorf bereits jetzt zahlreiche Stände angemeldet an denen es neben Leckereien, auch wieder Selbstgebasteltes, Kunsthandwerk und vieles mehr geben wird. Das ein oder andere Präsent für das Fest wird sich dabei sicher finden lassen. Organisiert wird der Markt abermals in bewährter Form vom Förderverein der Wasserburg, von der Gemeinde, der Feuerwehr, dem Förderverein der Kulturpflege, der Kirchgemeinde, den Bastelfrauen und zahlreichen Helfern.

Neben einem Kinderflohmarkt haben die Burggeister vom Kindergarten ein kleines Programm einstudiert. Eingeladen ist zudem wieder Märchenerzähler Hansi vom Märchenborn, der ab 16.15 Uhr sein Weihnachtsprogramm präsentiert. Ein Stunde später, 17.15 Uhr beginnt die musikalische Andacht in der Kirche, bevor ab 18 Uhr die Adventszeit feierlich eingeläutet wird und der Weihnachtsmann alle Kinder vor dem Gotteshaus abholt.

Für den guten Zweck werden auch in diesem Jahr wieder die Erlöse als Spende für die Erneuerung der Kirchenglocken bereitgestellt, außerdem wollen die Organisatoren den Nabu Jena mit 100 Euro unterstützen, der sich unter anderem um den Schutz der heimischen Singvögel kümmert. Da der Kapellendorfer Weihnachtsmarkt einen Ruf weit über die Kreisgrenzen hinaus hat und mithin als kleiner Geheimtipp im Adventskalender gilt, wurden in diesem Jahr sogar die Kollegen vom Rundfunk auf das Kleinod aufmerksam. Deshalb werden am Samstag für die Produktion „Weihnachten in Thüringen“ auch die Fernsehkameras zum Markt auf dem Schenkplan mitlaufen.