Ein stattliches Exemplar von 15 Metern Höhe

„Der macht ja die ganze Straße sauber“, entfährt es dem fünfjährigen Steppke Mattis Wolf, während er mit staunend aufgerissenen Augen die schleifenden Äste des Weihnachtsbaumtransports in der Georgenstraße betrachtet. Der kleine Mann gehört zu etwa 200 versammelten Schaulustigen, darunter eine Reisegruppe aus Vietnam, die am Donnerstagvormittag die „zweite Pflanzung“ des diesjährigen Weihnachtsbaums mitten im Granitpflaster des Eisenacher Marktplatzes verfolgen.

„Der Baum ist in diesem Jahr auch schön breit“, blickt Marktorganisator Fred Hofmann-Jehn das stattliche Exemplar an, dessen Äste im unteren Bereich bis zu 8,50 Metern im Durchmesser ausladen. „In der Katharinenstraße mussten wir immer wieder die Äste randrücken, um die geparkten Autos nicht zu beschädigen“, nennt Fred Hofmann-Jehn einen Grund für die verspätete Ankunft des Baums am „Pflanzloch“. Für Hofmann-Jehn ist es die „schlimmste Aktion der letzten Jahre“ gewesen.

Vor der Katharinenschule entfernten Bauhofmitarbeiter ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel sowie das Bushaltestellenschild für die Durchfahrt des Nadelbaumes. Die etwa 15 Meter hohe Fichte spendierte das mittelständische Eisenacher Familienunternehmen Innenausbau Schwertfeger. „Der Baum stand recht nah an der Bebauung und hätte in ein Haus krachen können“, zeigt Fred Hofmann-Jehn ein weiteres Problem auf.

Flink wie ein Eichhörnchen jagt der 75-jährige, inzwischen pensionierte Forstmann Peter Idler in die Spitze des Fäll-Kandidaten, um den Haken des Schwerlastkrans sicher im Baum zu verankern. „Das Klettern bin ich doch gewöhnt“, sagt Peter Idler, der seit 15 Jahren die Weihnachtsbaum-Aktionen für seinen Freund Fred begleitet. Nur kurz heult seine Kettensäge auf und prompt schwebt die 3,8 Tonnen schwere Fichte gut 25 Meter über einem Wohnhaus zum Sattelauflieger, der in der Christianstraße wartet. „Die ganze Nacht habe ich geträumt, der Baum fällt ins Haus“, ist Idler doch froh, dass sein Traum sich nicht in einen Alptraum verwandelte.

„Es ist schwierig, jedes Jahr einen geeigneten Baum zu finden – oft stehen die Bäume zu nah an einem Haus und haben so oft nur drei schöne Seiten“, erzählt der Weihnachtsmarktorganisator von seinen Problemen, einen geeigneten Baum zu finden. Auf dem Eisenacher Markt kann eine hässliche Baumseite nicht einfach an einer Hauswand platziert werden. Von März bis Oktober dieses Jahres begutachtete er 18 Bäume. „Kommt man im Frühjahr hin, stehen die Äste gut im Saft und im Herbst sind sie mitunter völlig vertrocknet“, erklärt Schausteller Fred Hofmann-Jehn.