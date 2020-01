Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein treuer Unterstützer

Seit 2011 zählt die weltweit tätige Firma Dr. Schär, die seit 2006 auch in Apolda glutenfreie Backwaren herstellt, zu den treuen Unterstützern der Kinderklinik im Robert-Koch-Krankenhaus Apolda. Gestern übergab der kaufmännische Leiter der Deutschlandzentrale von Dr. Schär in Hessen, Manfred Eiden, in der Kinderklinik abermals einen symbolischen Scheck über 1500 Euro an den Förderverein. Geld das nachhaltig zum Wohl der kleinen Patienten wieder investiert wird. Allein im vergangenen Jahr hatte der Verein über 5000 Euro Spendengelder in die Ausstattung der Räume gesteckt, berichtet der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jürgen Philipp dieser Zeitung. So konnten mit Hilfe der Spenden unter anderem acht Patientenzimmer mit kindgerechten Graffiti gegen die Nüchternheit einer Klinik ausgestaltet werden. Ebenso wurden ein Messgerät für die Lungenfunktionsprüfung und eine zusätzliche Ladestation für das mobile Monitoringsystem angeschafft, das ebenfalls vor einiger Zeit aus Spendengelder finanziert wurde. In den vergangenen Jahren konnten so auch die Spielecken für die kleinen Patienten auf Vordermann gebracht werden. Was genau nun mit dem Geld von Dr. Schär passieren wird, steht noch nicht fest. Eigens dazu will sich der Förderverein in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Krankenhauses, Uwe Koch, und dem Chefarzt der Kinderklinik, Grim Kemper, beraten, wo man es am besten einsetzten kann.