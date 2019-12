Eine ganz besondere Krippe in Gernrode

Normalerweise steht die Krippe mit Jesuskind, Maria und Josef ja unter dem Weihnachtsbaum. Nicht so bei Familie Münch aus Gernrode. Bei ihnen steht sie vor dem Haus und ist auch nicht so handlich, dass sie in einen Pappkarton auf den Dachboden passt, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist.

Mike Münch hat sie aus Sperrholz gebaut. Die Vorlagen malte seine Frau Doreen. Da gibt es den Hirten mit seinen Schafen, einen Stall mit Ochse und Esel, einen Engel, der sich im Tannenbaum geparkt hat, und natürlich Maria und Josef, die gerade noch auf dem Weg zum Stall sind. Auch die Heiligen drei Könige sind schon unterwegs. Und über allem leuchtet ein weißer Herrnhuterstern hoch oben am Giebel des Hauses.

Schon als die Münchs vor 20 Jahren ins Haus gezogen sind, stand fest, dass sie es jedes Jahr weihnachtlich schmücken wollen. „Nicht kitschig, sondern schlicht und schön“, macht Doreen Münch klar. Beleuchtet wurde es also jedes Jahr. Zum diesjährigen Jubiläum sozusagen sollte es aber etwas Besonderes sein, und der Wunsch, mal eine große Krippe vor dem Haus zu haben, habe schon lange bestanden. „Solche Figuren zu kaufen, ist aber wahnsinnig teuer“, sagt Doreen Münch. Also beschloss die kreative Familie, selbst eine Krippe zu bauen.

So suchte und druckte Doreen Münch Vorlagen aus und projizierte sie mit einem kleinen Beamer auf das Sperrholz. Mike Münch übernahm dann das Handwerkliche. „Wir nennen es Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Papa“, scherzt Doreen Münch über ihren Mann. Der arbeitet nämlich in der Baubranche und ist gerade in der Winterpause. Damit das Ganze ein richtiges Familienprojekt wird, schweißte Sohn Nico noch die Halterungen für die Holzfiguren.

Die Krippe nahm langsam Form an und die Familie beschloss, dass nicht alles gleichzeitig aufgebaut werden sollte, sondern nach und nach. So kam am ersten Advent der Stall mit dem Ochsen und dem Esel vor das Haus. Auch durften Maria auf einem Esel und Josef schon einmal in Position am Rande des Ensembles. Am zweiten Advent folgte der Hirte mit den Schafen. Am dritten Advent wurden die Futterraufe und das leuchtende Lagerfeuer dazu gestellt, und erst am heutigen Heiligabend wird das Bild komplett.

Die Krippeninstallation von Familie Münch in der Gesamtansich. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Dann dürfen Maria und Josef in den Stall ziehen, und das Jesuskind wird in die Krippe gelegt. Die Heiligen drei Könige haben sich auch schon auf den Weg gemacht. Aber eigentlich nur der Kindergartenkinder zu Liebe. „Die hatten sich am vergangenen Mittwoch angekündigt“, sagt Mike Münch. „Und da wollten wir ihnen auch ein komplettes Bild zeigen.“

Die Krippe habe schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt im Freundeskreis und bei der Nachbarschaft. „Ich habe jede Woche Fotos in die sozialen Netzwerke gestellt, und alle waren gespannt, was als Nächstes dazu kommt, und kamen vorbei oder wollten Bilder sehen“, freut sich Doreen Münch.

Bis auf zwei Jahre, in denen die Münchs das Haus nicht schmückten, haben sie ihr besonderes Weihnachtsprojekt immer durchgezogen. In diesen zwei Jahren war der kleine Noel sehr krank. Er ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen und erkrankte gleich nach der Geburt an Leukämie. Als die Krankheit gebannt schien, erkrankte er im November 2016 erneut – eine schwere Zeit für die Familie.

„Da haben wir das mit dem Schmücken einfach nicht geschafft“, erinnert sich Doreen Münch. Sie erinnert sich aber auch an tolle Unterstützung in dieser schweren Zeit und nutzt gleich die Chance, einmal Danke zu sagen. Und zwar Constance Hunold vom Ambulanten Hospiz- und Palliativen Beratungszentrum Haus Emmaus in Worbis und dem Verein „Hilfe für Besondere Menschen“ aus Heiligenstadt, der der Familie erst kürzlich die finanzielle Unterstützung für ein spezielles Balkongeländer zusagen konnte.

Und das Licht, das diese Menschen der Familie in dunklen Stunden gegeben haben, wollen sie der Welt eben zurückschenken. Für das kommende Jahr hat Doreen Münch auch schon Ideen. „Wir machen das auf jeden Fall weiter. Es ist ja sonst schon duster genug auf der Welt.“