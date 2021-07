Thüringen hilft: Eine Sandkiste für Daniel

Daniel (links) lebt seit vielen Jahren im Michaelisstift Gefell. Er leidet an einer autistischen Störung. Wenn Sand durch seine Finger rieselt, kann er am besten entspannen. Einrichtungsleiter Andreas Berger hat „Thüringen hilft" um eine Sandkiste für Daniel gebeten.

Gefell. Mehr als 30 Projekte will „Thüringen hilft“ in den kommenden Wochen unterstützen.

Vielleicht ist es die gefühlte Unendlichkeit, die Daniel am Sandrieseln so mag. Stundenlang könnte der 35-Jährige die kleinen Körner durch seine Finger rieseln lassen. „Das ist für ihn der beste Weg, zur Ruhe zu kommen.“ Denn Daniel ist ein junger Mann mit verminderter Intelligenz und einer autistischen Störung. Er lebt in seiner eigenen Welt, wohnt seit 18 Jahren im Michaelisstift Gefell und wird im Förderbereich betreut. Dort wird der Alltag zusammen verbracht.

Doch Daniel hat – wie viele Autisten – seinen eigenen Tagesablauf. „Jede kleine Änderung bringt ihn durcheinander“, erklärt Andreas Berger, Einrichtungsleiter im Wohnverbund Michaelisstift. Um ihn wieder zu beruhigen, wäre eine stabile Sandkiste wunderbar. Auch andere Bewohner würden sich darüber freuen. Das Budget der Einrichtung lässt diese Investition aber nicht zu, so wurde „Thüringen hilft“ um Unterstützung gebeten. Denn für eine Einrichtung mit vielen Bewohnern mit Behinderungen kommt eine Strandmuschel aus dem Baumarkt nicht infrage, die Sandkiste muss besonders stabil sein. Angedacht ist eine Variante als Schiff, mit Sitzplätzen am Bug und im Heck, zudem würde das Segel Schatten spenden. Rund 4000 Euro sind veranschlagt.

Hinter dem Haus ist ein Erholungsbereich entstanden, wo sich die Bewohner zwischen Hängematte und Trampolin entspannen können. „Früher war hier unser Kinderspielplatz“, erklärt Andreas Berger. „Doch aus den Kindern sind längst Erwachsene geworden.“ Aufgrund ihrer Krankheiten und Behinderungen brauchen sie weiterhin einfache Möglichkeiten zum Erholen. Wie etwa eine Sandkiste.

Wer das Projekt unterstützen möchte:

Spendenkonto: DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Für eine Spendenquittung im Feld Verwendungszweck bitte die Adresse angeben.

