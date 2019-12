Einen besonderer Schatz zum Adventsnachmittag präsentiert

Einen ganz besonderen Schatz haben die Schötener zu ihrer diesjährigen Adventszeit wieder aus der Versenkung geholt. Denn lange Zeit war die lebensgroße Figurengruppe, die nun das Ortsbild ziert, auf dem Dachboden der Kirche eingemottet.

Die Idee dazu stammte bereits aus dem Sommer. Damals hatte Ortsteilbürgermeister Yves Schreiber den Gedanken, einen Adventsnachmittag zu veranstalten. Anke Döbel erinnerte sich in jenem Moment an die Krippenfiguren im Gotteshaus. Der Plan war schnell geschmiedet, die Figuren auf dem Gelände der alten Schule aufzustellen. Gemeinsam packten in der ersten Dezemberwoche einige fleißige Helfer aus dem Jugend- und Heimatverein, allen voran aber der Schötener Mario Trommer, mit an, um den Figuren innerhalb von drei Tagen ein passendes Dach über dem Kopf zu zimmern. Zum Adventsnachmittag am zweiten Dezemberwochenende wurde die illuminierte Weihnachtskrippe dann präsentiert. Die soll nun bis zum 6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei König, aufgebaut bleiben.

Zum Erfolg des ersten Adventsnachmittages trugen in bewährter Weise wieder viele Schötener bei. So gab es zum Straßenfest nicht nur die typischen Getränke, wie Glühwein und Punsch, sondern auch deftigen Kesselgulasch oder Stockbrot am Lagerfeuer. In der Kirche waren alle kleinen Besucher zu einer Märchenstunde eingeladen und in der Feuerwehr wurde eine Bastelstraße organisiert.

Viel Beachtung dürfte die Figurengruppe auch zum Heiligabend erfahren, wenn in der Kirche Sankt Marien ab 15.30 das Krippenspiel aufgeführt wird.

Schöten: Krippenspiel, Heiligabend 15.30 Uhr