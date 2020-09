Einsatz für einen Dorfkümmerer

Bollstedt. In Bollstedt, das in einem Bundeswettbewerb prämiert wurde, nehmen die Aktivitäten in den zehn Vereinen wieder zu.

Bollstedt im Unstrut-Hainich-Kreis trauert. Um eine Trauerweide. Der Baum, der Jahrzehnte nur wenige Meter vom Sportplatz und der Bäckerei entfernt stand, ist in der vergangenen Woche dem Sturm zum Opfer gefallen. Die Weide war für Jung und Alt ein Symbol, „Generationen sind darauf geklettert, haben in den Ästen geschaukelt“, erzählt Thomas Ahke. Er ist Bürgermeister von Bollstedt, das 2019 im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ die Goldmedaille gewonnen hatte.

Auf seine Teilnahme am europäischen Vergleich „Entente Florale Europe“ muss der Mühlhäuser Ortsteil mit der höchsten Postleitzahl in Deutschland (99998) allerdings noch warten: Dieser fällt 2020 aus, „wir sind jedoch für nächstes Jahr gesetzt“, so der parteilose Ahke, der hauptberuflich als Bankkaufmann arbeitet, aber ehrenamtlich unentwegt für sein Dorf unterwegs ist. Auch in Corona-Zeiten. Etwa vier Kilometer von Mühlhausen entfernt, sind zehn Vereine zu Hause, deren Leben durch ausgefallene Feste und Begegnungen monatelang fast still stand und allmählich erst wieder erwacht.

Zum Glück, so Ahke, gab es von der Stadt Mühlhausen finanzielle Hilfe. Geld, das geholfen hat, hat, aber natürlich nicht die Geselligkeit ersetzen konnte. In Bollstedt leben im Alter von 0 bis 96 derzeit 1040 Einwohner – fast die Hälfte davon ist in Vereinen aktiv. Ahke weiß jedoch auch, dass es gerade jetzt darum geht, auch die Schwachen, jene, die allein sind, nicht zu vergessen. Deshalb wolle man möglichst noch dieses Jahr einen sogenannten Dorfkümmerer einsetzen. „Er soll vor allem für die Älteren da sein, mal klingen, mal zuhören und auch die Obhut über das regelmäßig erscheinende Informationsblatt von Bollstedt haben“, erzählt Ahke.

In den nächsten Ausgaben könnte dann stehen, was die neugegründete Genossenschaft bei der Erschließung von Bauland schon erreicht hat, wie sich der Dorfanger dank der Siegprämie vom letzten Jahr verändert oder wie der Ersatz für die alte Trauerweide wächst und gedeiht. „Fest steht, dass wir schon bald einen neuen Baum pflanzen“, so Ahke. Wieder eine Trauerweide, die hätte den Menschen jahrelang so viel Freude bereitet.