Einsendeschluss für Fotowettbewerb um Mitternacht

Erfurt. Hobbyfotografinnen und -fotografen aus Thüringen können tolle Preise gewinnen.

„Abendrunde“ nannte Ulrich Schmidt aus Christes sein Blende-Foto eines Rothirsches, der mit seiner Herde in einem riesigen Wildgehege bei Breitenbach lebt. In der bundesweiten Endrunde gibt es tolle Preise zu gewinnen, unter anderem Kameras und Objektive sowie eine Fotoreise nach Mecklenburg. Bis heute, 24 Uhr, können Leser-Fotografen in fünf Kategorien ihre Bilder für den Fotowettbewerb über das Blende-Portal im Internet einreichen.

Hier geht’s zum Wettbewerb.