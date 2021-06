Entscheidung zum Weinbergfest in Kaatschen erwartet

Kaatschen. Das Thüringer Weingut Zahn und die Gemeinde Großheringen beraten über die Durchführung des Weinbergfestes in Kaatschen.

Corona und das Deltavirus, Allgemeinverfügungen und Kosten-Nutzen-Abwägungen: Am Dienstagabend haben sich André Zahn vom Thüringer Weingut Kaatschen und Großheringens Bürgermeister Jens Baumbach (CDU) getroffen, um über die Durchführbarkeit der gemeinsamen Tradition des Weinbergfestes in Kaatschen zu sprechen. In zwei ungewissen Monaten könnte es auf dem Festplatz (Foto) am Dachsberg stattfinden. Über die Ergebnisse soll die Öffentlichkeit zeitnah informiert werden.