Mehrere Läufer sind beim 1. Wickerstedter Ultramarathon unterwegs vom Startpunkt am Sportplatz in Richtung Rannstedt.

Wickerstedt. Läufer aus Nah und Fern nehmen am Kinderkrebstag am 1. Wickerstedter Ultramarathon teil und spenden für Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreiche Premiere mit Spendensammlung in Wickerstedt

Nachdem sich der Wickerstedter Crosslauf in der sportlichen Veranstaltungslandschaft des Weimarer Landes etabliert hat, wagte Veranstalter SV Eintracht Wickerstedt nun den nächsten Schritt und lud zum 1. Wickerstedter Ultramarathon ein. Neben sportlichen Erfolgen bei den Läufern gab es dabei auch finanzielle Freuden bei einem Spendenschwein.

Der Startschuss für die 48 Läufer erfolgte am Morgen, punkt 10 Uhr. Mehr Teilnehmer wollten sich das Orga-Team vom SV und dem Offroadclub Weimarer Land wegen begrenzter personeller nicht aufbürden. Bei milden Temperaturen ging die Gesamtdistanz zweimal über die 25 Kilometer lange Strecke, die vom Sportplatz in Wickerstedt in Richtung Rannstedt, dann über die alte Weinstraße in Richtung Bad Sulza, dicht an Escherode entlang sowie nah an Eckolstädt und Wormstedt vorbei und größtenteils über Feld- und Wiesenwege wieder zurück führte. Die zweite Runde, die neun Aussteiger nicht mehr absolvierten, war dabei in umgekehrte Richtung zu laufen.

Wickerstedt: Mehrere Hundert Euro für Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt

Schnellster wurde Adrian Panse vom USV Erfurt, der die 50 Kilometer in einer handgestoppten Zeit von 3 Stunden 59 Minuten und 20 Sekunden bewältigte. Schnellste Frau wurde Helén Schrötter, die nach 5 Stunden 8 Minuten und 58 Sekunden zum zweiten Mal den Sportplatz in Wickerstedt erreichte.

Das Schöne an dem Ultra-Lauf waren aber nicht nur die Glücksgefühle aller Läufer beim Überqueren der Ziellinie, sondern auch der gute Zweck, mit dem das Sportereignis verbunden wurde: Wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert, wurde am 15. Februar nämlich an den internatipnalen Kinderkrebstag erinnert. In Wickerstedt war deswegen ein Spendenschwein aufgestellt – und wurde auch befüllt. Ausgezählt war die Summe am Montag zwar noch nicht, aber rechnet der SV Eintracht Wickerstedt mit mehreren Hundert Euro. Diese sollen an das Kinderhospiz Mitteldeutschland gehen.