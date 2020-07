Pfarrer Stephan Riechel leitete den Gottesdienst am Sonntagvormittag.

Apolda. Sieben Kinder der Pfarrgemeinde St. Baptist erhielten am vergangenen Wochenende ihre Erstkommunion im Garten von St. Bonifatius in Apolda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstkommunion im Garten von St. Bonifatius

Ihre Erstkommunion erlebten am Sonntag drei Mädchen und vier Jungen aus Apolda und dem Weimarer Land während eines Gottesdienstes im Grünen. Der wurde wegen der aktuellen Auflagen und zum Wohlgefallen aller Besucher kurzerhand in den Garten der Bonifatiuskirche in der Stobraer Straße verlegt. Auch deshalb konnte die Messe von vielen Gemeindemitgliedern besucht werden. Wie Diakon Daniel Pomm berichtet, war dies ein kleiner Testlauf, weil es bereits Überlegungen gebe, kirchliche Feiern während der kommenden Wochen generell hier abzuhalten.

Insgesamt konnte die Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Jena-Apolda-Camburg in diesem Jahr auf 43 Kinder blicken, die ihre Erstkommunion feiern konnten