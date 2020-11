Große Freude herrschte jetzt im Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ angesichts der Spende, die Elke Parpart übergab. Sie und ihr Mann Thomas haben sich bekanntlich nach drei Jahrzehnten aus dem Spielzeugladen „Kinderland“ zurückgezogen.

Letztmalig übergab Elke Parpart also das, was sich im Jahr in der Spendenbox auf dem Ladentisch angesammelt hatte – dank treuer Kunden. Insgesamt 106,89 Euro waren zusammengekommen, obwohl das Weihnachtsgeschäft jetzt erst so richtig beginnt. Elke Parpart betonte, dass es ihrem Mann und ihr wichtig sei, dass Geld der alten Tradition folgend, zu übergeben. „Ein herzliches Dankeschön an die Kundschaft des Kinderlandes!“

Außerdem im Gepäck hatte sie dieses Mal eine zweite Dose – die Kaffeekasse von Thomas und Elke Parpart sowie Mitarbeiterin. Auch dieses Geld soll zugunsten der Kinder eingesetzt werden, 79,80 Euro.

Katrin Schörnig dankte für alles im Namen der Einrichtung.