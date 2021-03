Ferienanlage „Manoah“ am Zeulenrodaer Meer ist fertiggestellt

Blick auf die Ferienanlage „Manoah“ am Zeulenroader Meer mit 21 unterschiedlich großen Häusern – alle in Holzbauweise und naturnah angelegt und ausgestattet.

Die Grünpflanzen aus den 21 „Manoah“-Ferienhäuser am Zeulenrodaer Meer hat man vorsorglich wieder an einen zentralen Ort gebracht. Coronabedingt herrscht auf der Anlage nochmals Zwangspause – bevor man überhaupt so richtig loslegen, die ansprechenden „Häuser am See“ offiziell eröffnen und mit Gästen beleben konnte.