Feuerwehr Apolda muss immer mehr Einsätze bewältigen

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Apolda gab es 2019 Höhen und Tiefen. So sorgten Fahrzeugneubeschaffungen für eine Erhöhung der Schlagkraft der Truppe und die Fertigstellung des Schlauchturmes für einen sprichwörtlichen Gipfel, der nun zu Trainingszwecken erklommen werden kann. Gleichzeitig zeigte sich das Einsatzgeschehen schon ab Jahresbeginn so hart wie die Realität nur sein kann und nahmen auch die Gesamteinsatzstunden deutlich zu.

Allein 155 Brandeinsätze zählt die offizielle Jahresstatistik, die Apoldas Stadtbrandmeister Ingo Knobbe diese Woche bei der Jahreshauptversammlung vorstellte. Doch schrillte nicht nur die Sirene zehn Mal öfter als im Vorjahr, die Alarmierungen erwiesen sich auch deutlich seltener als Fehlalarm. Von 26 Kleinbränden, mit denen die Floriansjünger noch im Jahr 2018 zu tun hatten, stieg die Zahl im Vorjahr auf 38 an. Die Zahl der mittelschweren Bränden stieg auf 3 an (2018: 1) und die Zahl der Großbrände sogar auf 8 (2018:2).

Großbrände in Zottelstedt, bei Eurozylinder und in der Küchelgrube bei Mattstedt

Der erste besonders schwere Brandeinsatz für die FFW Apolda ereignete sich gleich zu Jahresbeginn, beim Wohnhausbrand in Zottelstedt, der ein Menschenleben kostete. Wenige Wochen später der nächste Großalarm, als Industrieabfälle in der Küchelgrube in Brand gerieten. Hier wurde sogar eine Katastrophenschutzwarnung herausgegeben. Ein wirklich schadensträchtiger Großbrand ereignete sich schließlich aber im Juli, als eine Werkhalle der Firma Eurozylinder brannte.

Seine Fähigkeiten beim Löschen durfte außerhalb des städtischen Einsatzgebietes auch der Katastrophenschutz unter Beweis stellen. Dieser wurde Ende April zum Flächenbrand bei Plaue im Ilm-Kreis gerufen und unterstützte dort die Kameraden der hinzugerufenen Wehren.

Heimrauchmelder haben im Stadtgebiet Apolda ihren Zweck in der Regel erfüllt

Die neue Drehleiter der FFW Apolda kam u.a. beim Sturmtief "Mortimer" zum Einsatz. Foto: FW Apolda

Als deutlich positiv habe sich die Initiative des Gesetzgebers erwiesen, die das Anbringen von Rauchmeldern in Wohnungen zur Pflicht machte. Ein gutes Dutzend Mal schrillten die kleinen, aber lautstarken Geräte und fast in jedem Fall zeigten diese tatsächlich einen in der Entstehung befindlichen Brand an.

In der Anzahl leicht zugenommen haben die Technischen Hilfeleistungen (THL), die die Kameraden aus Apolda vornehmen mussten, von 211 auf 215 im Jahr 2019. Deutlich häufiger mussten die Floriansjünger hierbei beim Abbinden von Schmierstoffen ausrücken. Waren 2018 noch 23 Ölspuren abzubinden, waren es im Vorjahr 38 Einsätze dieser Art. Erfreulicherweise sank die Zahl der Sturmeinsätze wiederum von 55 auf 41. Einsätze wegen Verkehrsunfällen gab es 2019 16 Mal (2018:13).

Immer größere Einsatzanzahl und mehr Einsatzstunden für Kameraden der FFW Apolda

Die Gesamtzahl aller Einsätze stieg erneut an auf 370 (2018: 356; 2017: 351). Gleiches gilt für die Zahl Gesamteinsatzstunden, die auf 4818 anstieg (2018: 4520; 2017: 4463). Die durchschnittliche Einsatzzahl pro Monat beträgt nun knapp 31. Mit 50 Einsätzen waren die Floriansjünger im März 2019 am häufigsten gefragt – der Oktober war mit 20 Einsätzen die „ruhigste“ Zeit für die Retter von Leben, Umwelt und Sachgütern.