Feuerwehr und Flurstedt sammeln Spenden für Flutopfer

Flurstedt. Spontane Hilfsaktion in Flurstedt findet rege Teilnahme in der Bürgerschaft. Spenden für Flutopfer in NRW und Rheinland-Pfalz gesammelt.

Der Spontanaufruf zur Spendensammlung für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz führte noch am selben Tag zu regem Besuch des Gemeindehauses. Katja Jäschke, Dominik und Andreas Müller, Miguel Casper sowie Matthias Bursian (v.l.) hatten schon nach einer halben Stunde bergeweise Kleidung, Wasser, Konserven, Handtücher oder etwa Spielsachen angenommen. Faschingskontakte nach Dornburg, wo es wiederum enge freundschaftliche und verwandtschaftliche Kontakte in die Krisenregion gibt, gaben den Anstoß für die Hilfsaktion, und die Feuerwehr Flurstedt/Wickerstedt packte am Samstag sofort mit an.